Cette fois, il n'est même pas question d'avoir un abonnement au Xbox Game Pass, puisque ce jeu est gratuit pour tout le monde et donc accessible à tous les utilisateurs de Xbox Series. Il suffit d'avoir la console et une connexion internet pour en profiter. Elle n'est pas belle la vie ? La raison est simple, il s'agit d'un free-to-play qui est d'ailleurs aussi disponible sur PC via Steam, mais également sur mobile, comme iOS et Android. Une petite pépite pour s'amuser à plusieurs, très clairement.

Un party game entièrement gratuit sur Xbox Series

Le nouveau jeu gratuit sur Xbox Series est donc Stumble Guys. Il s'agit d'un jeu multijoueur en ligne de type battle royale, inspiré de jeux télévisés comme Takeshi's Castle ou Wipeout. Dans Stumble Guys, les joueurs doivent traverser divers obstacles et défis sur des parcours délirants, avec pour objectif de ne pas se faire éliminer et d'atteindre la ligne d'arrivée. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal, le principe est quasiment le même que celui de Fall Guys, et d'ailleurs, l'esthétique est aussi très proche, avec quelque chose de très coloré. Comme quoi...

Le jeu se compose de plusieurs manches où le nombre de joueurs se réduit à chaque étape. Les défis peuvent inclure des courses d'obstacles, des jeux d'équilibre, et des épreuves de rapidité ou d'adresse. Les graphismes du jeu sont colorés et le style est plutôt cartoon, ce qui ajoute un aspect humoristique aux chutes et aux échecs des personnages. Encore une fois comme le fameux jeu qui commence par Fall et qui se termine par Guys.

Free-to-play ou pay-to-win ?

Stumble Guys se distingue par son approche légère et divertissante, ainsi que par son gameplay accessible qui attire un large public. Sur PC notamment, le jeu bénéficie d'une bonne notation. Notons que les emotes sont payantes, c'est aussi là que le développeur Scopely y trouve son bénéfice. Il est possible d'acheter des gemmes et des jetons, ce sont les deux monnaies du jeu. Les gemmes sont utilisées pour acheter des objets rares tels que des skins, des emotes ou d'autres éléments cosmétiques exclusifs, tandis que les jetons sont principalement utilisés pour acheter des éléments cosmétiques de base, tels que des skins ou des emotes, bien que ces éléments soient généralement moins rares ou exclusifs que ceux achetés avec des gemmes.

Les gemmes sont considérées comme une monnaie premium, tandis que les jetons ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible de profiter du jeu sans dépenser un centime. Cependant, il n'est pas certain que le jeu puisse rivaliser avec Fall Guys en termes de qualité.

