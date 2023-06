Au mois de juillet, les joueurs Xbox Series et Xbox One abonnés à Gold pourront récupérer gratuitement deux titres particulièrement appréciés par les joueurs.

Microsoft a annoncé la mauvaise nouvelle au public il y a quelques jours : le prix des Xbox Series et du Game Pass va bientôt augmenter en France. Une hausse qui fait évidemment de nombreux déçus étant donné la popularité du service d'abonnement de Microsoft, qui permet de profiter d'un large catalogue de jeux. Les abonnés au Game Pass Ultimate et au Xbox Live Gold trouveront peut-être un peu de réconfort avec les jeux "gratuits" du mois de juillet disponibles sur Xbox Series et Xbox One. Deux titres très appréciés par leurs communautés qui méritent clairement tout votre intérêt.

Les jeux offerts du mois de juillet sur Xbox Series et Xbox One

Xbox vient tout juste d'annoncer les deux jeux que les abonnés Xbox Live Gold pourront récupérer gratuitement. Dès le 1ᵉʳ juillet et jusqu'au 31 du même mois, vous pourrez récupérer gratuitement Darkwood grâce à votre souscription Gold. Du 16 juillet au 15 août, le deuxième jeu gratuit sera disponible. Il s'agit de When the Past was Around. Si vous ne connaissez pas ces deux titres, sachez qu'ils sont particulièrement appréciés des joueurs, comme en témoignent les notes des utilisateurs sur Metacritic.

Darkwood

Darkwood est un survival-horror développé par les Polonais d'Acid Wizard Studio. Dans celui-ci, vous devez tout faire pour survivre le plus longtemps possible en collectant des ressources dans son monde ouvert, en obtenant des compétences grâce à un étrange fluide prélevé sur la faune et la flore et bien sûr, en vous mettant à l'abri pour vous protéger des nuits particulièrement dangereuses. Darkwood se démarque par sa vue du dessus assez peu courante pour un jeu du genre. Frissons et moments de tension garantis.

When the Past was Around

On change totalement d'ambiance avec When the Past was Around. Le point'n click raconte la touchante histoire d'amour entre une jeune femme nommée Eda et d'un personnage nommé Le Hibou. Au gré de ce voyage plein de mélancolie et d'énigmes à résoudre, vous découvrirez ce qui lie réellement les deux personnages. Un jeu véritablement apaisant avec une patte graphique unique grâce au travail de Mojiken, un studio indépendant indonésien. Avant de découvrir ces deux jeux sur Xbox Series et One, il vous reste encore un petit peu de temps pour profiter des titres offerts aux abonnés Xbox Live Gold en juin.