Souvenez-vous, ce jeu a été l’une des surprises du Xbox Games Showcase 2023, l’une des conférences immanquables du Summer Game Fest 2023. Si l'attention était surtout concentré sur Starfield ou le prochain Fable 4, certains autres jeux on su se démarqué comme 33 Immortals, une future pépite qui débarquera dans le Xbox Game Pass dès sa sortie sur Xbox Series et PC. Le titre est développé par le studio Thunder Lotus (à qui l’on devait déjà l’excellent et poétique SpiritFarer). Il a attiré l’attention par sa proposition hors-norme, sa direction artistique mais surtout son concept, tout nouveau pour le studio.

Il s’agit de leur premier jeu multijoueur qui se décrit comme une action rogue-like, qui rappel grandement un certain Hades. Toutefois, là où le soft sort vraiment du lot, c’est avec sa coopération et ses raids. Ils peuvent se faire jusqu’à 33 joueurs. Selon l’éditeur, ce gameplay est : « Un parfait condensé des raids MMO », où des âmes damnées se rebellent contre le jugement final de Dieu. Mais pour découvrir ce titre, il va falloir aider les développeurs.

Un futur hit du Xbox Game Pass bientôt jouable avant l'heure

33 Immortals intrigue énormément, notamment parce que 33 joueurs pour un rogue-like c'est du jamais vu ! D'ailleurs, comme on a pu le découvrir dans les bandes-annonces, le gameplay est ultra-dynamique et les combats de boss rythmés. Ils demanderont une très bonne cohésion d'équipe. On le sait, le jeu sortira cette année sur PC et Xbox Series, et rejoindra le Xbox Game Pass dès son lancement. Mais avant ça, il va falloir aider une dernière fois les développeurs. 33 immortals vient de franchir une nouvelle étape dans son développement. Il lance une bêta fermée pour préparer son arrivée officielle. Elle débutera le 24 mai 2024 et se déroulera jusqu’au 2 juin 2024, et évidemment les joueurs sont invités à s’inscrire pour y participer sur le site officiel.

« Nous sommes reconnaissants envers nos fans pour les précieux commentaires qu’ils ont apportés jusqu’à présent. Nous espérons qu’ils trouveront la bêta de 33 Immortals aussi intéressante et amusante que nous », a déclaré Stéphane Liogier, directeur créatif, dans un communiqué. À noter qu’en plus d’avoir la chance de découvrir le jeu avant tout le monde, un skin sera offert pour toute participation à la bêta histoire de remercier les joueurs participants. Évidemment, tout le principe de cette bêta, c’est de repérer les failles du titre et de préparer l’arrivée en grande pompe de 33 Immortals, durant l’année. Si cette nouvelle phase dans le développement est concluante, Thunder Lotus pourrait ensuite dévoiler une date de sortie définitive. Malheureusement, pour ça, il va falloir attendre jusqu’à la mi-juin et la fin de la bêta pour le découvrir.