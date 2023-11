Microsoft se prépare à faire des annonces importantes relatives à Xbox lors des Game Awards en décembre. Cette semaine, dans le cadre de leur campagne promotionnelle, l'entreprise a teasé des "annonces significatives" pour cet événement, ainsi que d'autres nouvelles passionnantes concernant la Xbox Series.

Un événement majeur pour Microsoft et la Xbox Series

Microsoft et les Game Awards, c'est une belle histoire d'amour. Car c'est lors des Game Awards de 2019 que l'entreprise avait utilisé cet événement pour dévoiler la console Xbox Series X et le jeu Hellblade 2 de Ninja Theory. Cela indique le potentiel de révélations significatives pour l'édition 2023... C'est tout ce que l'on espère.

D'ailleurs, Microsoft a déclaré récezmment via un teasing : "Célébrez les meilleurs jeux de l'année et les grands gagnants en direct aux Game Awards le 7 décembre avec d'importantes annonces et d'autres nouvelles Xbox à ne pas manquer !"

Des documents juridiques publiés accidentellement en septembre ont révélé des éléments clés de la stratégie de jeu de Microsoft pour les années à venir. Parmi ces plans figure le lancement d'une Xbox Series X avec un nouveau design, nommée Brooklin, prévue pour 2024.

À quoi s'attendre ?

Les annonces notables de l'année dernière comprenaient la révélation attendue de Death Stranding 2 de Hideo Kojima et du nouveau jeu Judas créé par Ken Levine, le créateur de BioShock. D'autres jeux annoncés étaient Hades 2, un préquel de Bayonetta, et Armored Core 6: Fires of Rubicon. Tout porte à croire que cette édition 2023 soit aussi très riche. Voici une liste de jeux très attendus et que les fans esperent bien voir :

Indiana Jones : les attentes sont fortes pour enfin voir un véritable trailer.

: les attentes sont fortes pour enfin voir un véritable trailer. Hellblade 2 : il serait judicieux de montrer du gameplay et de dévoiler une date de sortie. C'est LE jeu qui est attendu au tournant pour cette édition des Game Awards.

: il serait judicieux de montrer du gameplay et de dévoiler une date de sortie. C'est LE jeu qui est attendu au tournant pour cette édition des Game Awards. Starfield DLC : peut-on espérer des détails concrets sur le premier gros DLC de Starfield ?

: peut-on espérer des détails concrets sur le premier gros DLC de Starfield ? Gears 6 : beaucoup espèrent apercevoir quelque chose sur Gears 6.

: beaucoup espèrent apercevoir quelque chose sur Gears 6. Le projet Brooklin : une nouvelle Xbox Series avec un tout nouveau design est en préparation. Allons nous pouvoir la voir lors de la cérémonie ?

: une nouvelle Xbox Series avec un tout nouveau design est en préparation. Allons nous pouvoir la voir lors de la cérémonie ? Le Game Pass : on peut s'attendre à des surprises sur les jeux du Game Pass. Certains parlent déjà du potentiel GOTY Baldur's Gate 3 disponible day one.

De votre côté, qu'attendez-vous de la Xbox Series pour les Game Awards ? Pensez-vous que GTA 6 pourrait éclipser les autres annonces ?