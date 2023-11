Il n’est pas rare de voir Microsoft se pencher de plus près sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour sa Xbox Series. La console est un beau petit succès, et son Xbox Game Pass maintient sans problème l’intérêt des joueurs. L’idée est donc de rendre la vie des utilisateurs de la machine plus aisée, plus agréable. La firme a ainsi déployé une nouveauté qui va sans doute faire plaisir au plus grand nombre, même si ça ne concerne pas tout le monde. Fini les mauvaises surprises.

Une nouveauté utile sur Xbox Series

Cette information va surtout intéresser les abonnés au Xbox Game Pass. En effet, avez-vous déjà vécu la situation malencontreuse suivante : vous êtes en train de jouer à un jeu sur le service que vous appréciez, et vous décidez de faire une petite pause de deux semaines avant de le reprendre. Rien d'anormal, et pourtant, au moment d'y retourner, c'est le drame. Le titre a disparu de l'offre de Microsoft, et il ne semble pas prêt d'y revenir. Eh oui, si on ne se tient pas bien informé de l'actualité autour de l'abonnement, on peut facilement passer à côté des jeux qui partent du XGP. Du coup, la firme a pris les choses en main pour pallier le problème.

Pour ce faire, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée sur la Xbox Series. Si jamais vous êtes en train de jouer à un titre sur le départ, vous allez recevoir une notification. Un message d'alerte en quelque sorte. Ce dernier vous dira qu'il va falloir enclencher la vitesse supérieure et le terminer, car son heure est venue. En prime, vous pouvez même avoir la date à laquelle il part, et un lien vers la page du jeu avec la possibilité de profiter d'offres exclusives pour acheter le jeu à moindre coût. Ceci dit, il y a souvent un délai d'un mois, peut-être moins, avant que les jeux ne soient officiellement enlevés du Game Pass. Dans le cas contraire, ce serait un peu vicieux.

Pour les détenteurs de l'abonnement, c'est probablement une bonne nouvelle. Cela va leur éviter de devoir sans arrêt aller vérifier quels sont les jeux qui s'apprêtent à prendre leurs valises pour partir. D'ailleurs, le 16 de ce mois, un certain nombre de belles productions vont être virées du Xbox Game Pass (Coffee Talk, Gungrave G.O.R.E, Football Manager 2023, etc). On vous invite à ne pas traîner si vous avez envie de les faire.