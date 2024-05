De très nombreux développeurs qui sont passés sous l'égide de la firme de Redmond vivent une semaine terrible. Après la suppression de 1900 emplois en début d'année, principalement au sein d'Activision Blizzard, quatre studios Xbox ont été fermés. Et pas des moindres car parmi eux, il y a Arkane Austin (Redfall, Prey) et Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush). Une nouvelle avant tout horrible pour les équipes concernées. Mais également pour les joueurs qui ne digèrent toujours pas cette décision. Et ça ne va pas s'arranger avec cette révélation de Jason Schreier sur des projets Xbox Series.

Deux énormes jeux Xbox Series mis à la poubelle

Suite aux nouveaux licenciements au sein de la branche Xbox de Microsoft, deux jeux ont été mis à mort. Le titre mobile Mighty Doom et Redfall. Le FPS multijoueur d'Arkane « à la Left 4 Dead » mais avec des vampires à la place des zombies. Et ce ne seraient pas les seuls. Avant leur fermeture respective, Arkane Austin et Tango Gameworks cherchaient visiblement à grossir leurs rangs pour des jeux inédits Xbox Series X|S. C'est d'ailleurs cette volonté d'expansion qui n'aurait pas été au goût de Microsoft, la société n'étant visiblement pas encline à financer cela. Ces recrutements auraient permis de développer Hi-Fi Rush 2 et Dishonored 3 si l'on en croit le très sérieux journaliste Jason Schreier.

« Des personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison de la révélation d'informations non publiques, ont déclaré que Tango Gameworks était en train de pitcher une suite à Hi-Fi Rush » apprend t-on via Bloomberg. Pourquoi ne pas valider le développement d'Hi-Fi Rush 2 sur Xbox Series 2 ? Bonne question ! Le jeu de Tango a été un vrai succès critique, bien plus que certaines autres grosses cartouches finalement, mais aussi commercial si l'on en croit une ancienne d'Aaron Greenberg qui est ressortie. « Hi-Fi Rush a été un succès retentissant pour nous et nos joueurs. Il a dépassé toutes les attentes à tous les niveaux. Nous ne pourrions pas être plus heureux de ce que l'équipe de Tango Gameworks nous a délivré avec cette sortie surprise » a déclaré Aaron Greenberg en 2023.

Hi-Fi Rush 2 et Dishonored 3 auraient bien été annulés

Cette vraisemblable annulation d'Hi-Fi Rush 2 sur Xbox Series X|S / PC est d'autant plus incompréhensible après des propos tenus par Matt Booty quelques heures après la fermeture de Tango Gameworks. « Nous avons besoin de plus petits jeux qui nous confèrent du prestige et des récompenses » a t-il dit (via The Verge). La licence entre totalement dans cette description. D'après Jason Schreier, Hi-Fi Rush 2 n'est pas le seul projet qui ne verra jamais le jour. Arkane Austin avait visiblement en tête un nouveau jeu solo. Un « immersive sim » qui aurait pu être Dishonored 3. « Avant sa fermeture, Arkane cherchait à renouer avec ses racines. En proposant un nouveau jeu solo « immersive sim » tel qu'un nouvel opus de la série Dishonored » explique le journaliste. Une catastrophe pour ces deux exclusivités auxquels les joueurs auraient adoré jouer.