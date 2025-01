Le jeu le plus récent d'une franchise iconique est jouable gratuitement pour tous les joueurs et joueuses Xbox Series. Durant cette courte période, une promotion est également proposée.

Les abonnés Xbox Game Pass peuvent jouer aux nouveaux jeux « gratuits » du weekend jusqu'à 27 janvier à 8h59 (heure française). Et il y en a pour tous les goûts avec des expériences radicalement opposées à l'image de Train Sim World 5 qui côtoie par exemple For Honor. Un grand écart digne de JCVD. Mais voilà, comme d'habitude, cette opération « Jours de Jeu Gratuit », ou « Free Play Days » outre-Atlantique, nécessite obligatoirement un abonnement. Tout le contraire de ce gros jeu d'une licence culte qui est à tester gratuitement ce week-end pour TOUS les utilisateurs et utilisatrices Xbox Series.

Un jeu de vroum-vroum à essayer gratuitement sur Xbox Series X|S

Quatre nouveaux jeux « gratuits » sont donc offerts aux abonnés Xbox Game Pass jusqu'à lundi prochain. Mais ce week-end est aussi l'occasion pour les joueuses et joueurs de s'évader à bord de gros bolides à travers Test Drive Unlimited Solar Crown. Le dernier jeu de course d'une franchise emblématique qui avait eu un hiatus de 12 ans avant la sortie de ce volet développé par KT Racing (WRC) et édité par Nacon.

« Les joueurs pourront explorer l’île de Hong Kong et la ville ensoleillée d’Ibiza gratuitement sur Xbox Series X|S, du vendredi 24 janvier à 10h au 27 janvier 2025 à 10h (NDLR : heure française) » annonce Nacon. Même si ce n'est qu'une période d'essai gratuit sur Xbox Series X|S de Test Drive Unlimited Solar Crown, vous aurez accès à l'intégralité du contenu de cet épisode. Il n'y aura aucune restriction et si vous voulez acheter le jeu après cette opération, une promotion de 40% sur l'édition Standard Series X|S est actuellement valable.

En plus du contenu de base de Test Drive Unlimited Solar Crown, les joueuses et joueurs Xbox Series X|S auront l'opportunité de découvrir la Saison 2 et ses nouveautés. Au programme une réplique à l'échelle 1:1 d'Ibiza avec des lieux iconiques, des voitures supplémentaires, un hub social, des améliorations « Quality of life » comme le volant réglable à 1080°, un chat vocal pour le hub et le monde ouvert, ainsi qu'un rééquilibrage de la difficulté et de l'IA. En revanche, ce lieu mythique de la fête est soumis à des conditions :

Atteignez le niveau 12

Choisissez entre les clans Sharps et Streets, puis accomplissez la mission associée

Source : Xbox via communiqué de presse.