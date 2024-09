Les gros jeux ne sont pas vraiment légion chez l’écurie Xbox. Après avoir tiré ses grosses cartouches en 2023 avec Starfield ou encore Hellblade 2 et Redfall (même si on connaît son triste sort), la maison verte n’a plus grand-chose sous le coude. Elle se rabat alors sur ses récentes acquisitions et dégainera prochainement un certain Call of Duty Black Ops 6, l’une des plus grosses sorties à venir. Pour le reste, il faut compter sur les tiers de tout horizon. Enfin en partie, puisque visiblement chez Microsoft, on aime prendre son temps, si bien qu’un jeu vient tout bonnement d’annoncer son report, et on ne sait pas du tout quand il débarquera sur Xbox Series.

Un souls like coincé dans les tuyaux, sa sortie sur Xbox Series est menacée

C’est un souls-like dont les premiers essais avaient plutôt convaincu les fans du genre, sans pour autant les transcender. Enotria: The Last Song arrive sur PC et PS5 dès le 19 septembre prochain. Initialement, vous l’avez compris, il devait aussi arriver sur Xbox Series, mais finalement, ça ne sera pas possible. Bien que le jeu ait quelque peu divisé, globalement, il est très attendu, au moins par les curieux qui n’ont pas manqué de se faire entendre suite à cette nouvelle. Les fans sont évidemment déçus de cette décision du studio, mais ce n’est même pas de sa faute.

Dans un communiqué, les développeurs expliquent être au taquet pour la sortie du jeu sur PS5 et PC, et encore plus heureux de proposer une édition physique sur PS5 prochainement. Hélas, ils annoncent également que la version Xbox est pour le moment en suspens malgré les efforts de toutes les équipes. Pour rappel, Enotria est un jeu indépendant d’un petit studio italien qui s’auto-édite. La prise de risque est donc maximale.

C'est la faute de... Microsoft !

Dans les colonnes d’Insider Gaming, le PDG du studio Jyamma Games s’est confié sur la situation. Il explique que le studio a rencontré un problème lors de la création de la page du jeu sur le store Xbox. Un problème technique que le support de Microsoft semble traiter au ralenti. La procédure traîne en effet depuis plusieurs mois et la communication est visiblement très difficile. Pourtant, Enotria: The Last Song tourne comme un charme sur Xbox Series. Son PDG a même confié que la version Series S était au top. Dans l’affaire, c’est Microsoft qui traîne de la patte malgré les relances du petit studio. En espérant pour eux, et pour les joueurs, que la situation se débloque rapidement.

Source : Insider Gaming