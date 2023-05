En juin 2023, Xbox met les petits plats dans les grands en proposant aux abonnés Live Gold et Game Pass Ultimate deux jeux appréciés des joueuses et des joueurs.

Aujourd'hui, il existe différents moyens de jouer aux jeux vidéo sans se ruiner. Évidemment, même si se procurer du hardware est souvent onéreux, obtenir des jeux à petit prix est possible quel que soit le support. Dans quelques jours, les Days of Play 2023 organisés par Sony en seront le parfait exemple. Les soldes Steam ou les jeux régulièrement offerts sur l'Epic Games Store le prouvent également. Xbox sait aussi se montrer généreux. Les Xbox Free Play Days représentent une occasion en or pour les joueurs de tester des titres de qualité sans dépenser un centime. Les abonnés Xbox Live Gold, eux, ont le privilège d'obtenir tous les mois deux jeux « gratuits grâce » à leur souscription. On connaît désormais la sélection de juin 2023.

Deux jeux appréciés offerts aux abonnés Xbox Live Gold

En juin, les possesseurs de Xbox Series et One abonnés au Game Pass Ultimate ou au Live Gold vont pouvoir profiter gratuitement de deux titres très appréciés grâce aux traditionnels "Xbox Games with Gold". Le premier d'entre eux est Adios, un jeu indépendant développé par Mischief. Vous pourrez le télécharger gratuitement du 1er au 30 juin. Dans cette aventure narrative à la première personne, vous incarnez un fermier du Kansas. L'homme, qui se livrait à des activités illégales avec la complicité de la mafia, décide, un jour, de revenir dans le droit chemin. Mais les choses ne seront pas aussi simples... Le soft a reçu des avis plutôt positifs de la presse et des joueurs sur Metacritic.

L'autre jeu offert aux abonnés Xbox Live en juin 2023 se nomme The Vale : Shadow of the Crown. Un RPG orienté action axé sur l'histoire ayant pour ambition de proposer un « un gameplay immersif qui plonge littéralement le joueur dans la peau du personnage », peut-on lire dans le descriptif officiel du jeu. Un titre qui met à profit tout le potentiel de l'audio 3D et du retour haptique de la manette pour s'adapter aux malvoyants comme aux voyants. Un jeu audio en somme, qui a trouvé écho auprès des joueurs. En 2021, le titre était même nominé aux Game Awards dans la catégorie de la meilleure innovation pour l'accessibilité. Le RPG nous met dans la peau d'un personnage aveugle et nous oblige à nous repérer au son. Le jeu développé par Falling Squirrel pourra être téléchargé gratuitement du 16 juin au 15 juillet 2023. Rappelons qu'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate donne aussi accès au Xbox Live Gold.