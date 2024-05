Jusqu'à présent, le jeu Indiana Jones développé par MachinesGames et Avowed développé par Obsidian Entertainment n'avaient eu droit qu'à une large fenêtre de sortie. Celle-ci a été précisée par un rapport du généralement bien informé Tom Warren chez The Verge.

Indiana Jones et Avowed vendent la mèche plus tôt que prévu

Si les exclusivités Microsoft se sont montrées sages en ce début d'année, les choses devraient beaucoup changer dans les mois à venir. Ce mois-ci, nous avons déjà un certain Hellblade 2 attendu le 21 mai. Mais d'autres grosses cartouches arriveront après le Xbox Games Showcase prévu le 9 juin. Parmi les sorties les plus attendues, nous avons Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed et S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chronobyl. Nous savons que celui-ci sortira le 5 septembre, mais le mystère demeurait encore pour les deux premiers.

Cela devait figurer parmi les grandes annonces de l'événement de Xbox dans le cadre du Summer Game Fest. Mais Tom Warren a entendu quelques sons de cloche qui ont coupé l'herbe sous le pied de la branche gaming de Microsoft. Selon lui, Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira courant décembre, tandis qu'Avowed sortira en novembre.

Une suite de programme chargée pour Xbox

Nous devrons cependant attendre l'événement de Xbox pour en avoir le cœur net. Quoi qu'il en soit, les deux titres sont bien attendus plus tard courant 2024. Les fans de la marque au X auront donc beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans la seconde moitié de l'année.

Outre Indiana Jones et Avowed, le Xbox Games Showcase devrait également en profiter pour enfin faire la lumière sur les très attendus Gears 6 et le prochain Call of Duty. Le premier devrait cependant sagement attendre son heure pour sortir au plus tôt en 2025 sur PC et Xbox Series, tandis que le second pourrait quant à lui sortir en octobre 2024 sur ces plateformes ainsi que sur PS5.