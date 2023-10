Habituellement, une mise à jour est censée enrichir le contenu disponible ou optimiser les performances. Mais la prochaine mise à jour de la Xbox de Microsoft semble plutôt controversée. Elle aborde en effet un sujet sensible qui ne laisse pas les joueurs indifférents.

Microsoft prend une décision radicale pour ses Xbox

À compter du 12 novembre 2023, Microsoft interdira l'utilisation d'accessoires tiers non autorisés sur les consoles Xbox. Les joueurs ont déjà commencé à recevoir des messages d'erreurs les informant de ce changement imminent. le tout les incitant à retourner leurs accessoires non conformes et à consulter la liste des produits autorisés disponible sur le site officiel de Xbox. Cette mesure a été prise en réaction à des problèmes de performance de la console liés à l'utilisation d'accessoires tiers.

Ce changement s'inscrit dans une démarche plus globale de Microsoft visant à développer son offre d'accessoires sans fil officiels pour la Xbox. Actuellement, la plupart des contrôleurs tiers pour Xbox Series sont filaires, mais cela pourrait bien changer prochainement.

La communauté gaming ressent déjà les conséquences de cette nouvelle politique. De nombreux utilisateurs ayant reçu le message d'erreur 0x82d60002, les avertissant que leur accessoire non autorisé sera bloqué à partir du 17 novembre 2023.

Faire une croix sur votre accessoire non conforme

Si vous utilisez actuellement des accessoires tiers non autorisés avec votre Xbox, il est vivement recommandé de vérifier s'ils figurent sur la liste des produits approuvés par Microsoft... Dans le cas contraire, il serait prudent de rechercher dès maintenant des alternatives autorisées. Dans l'optique de prévenir toute interruption dans votre expérience de jeu. C'est tout de même très spécial comme façon de faire.

Selon le média spécialisé Windows Central, Microsoft souhaiterait encourager les fabricants d'accessoires tiers à développer des produits sans fil. Cette nouvelle politique est vue par certains comme une mesure de sécurité nécessaire pour limiter l'utilisation d'accessoires qui pourraient donner un avantage déloyal. Cependant, de nombreux joueurs la perçoivent comme étant loin d'être la solution idéale. C'est d'ailleurs très critiqué par une partie de la scène Esport et notamment tout ce qui touche le jeu de combat. Puisque cette interdiction a un impact sur l'arcade.

Heyo @XboxP3 @Xbox @mattbooty C'est essentiellement une condamnation à mort pour les événements locaux de jeux de combat qui se déroulent sur Xbox, et encore plus pour les autres qui ne peuvent s'offrir qu'une seule manette d'arcade. Les convertisseurs @brookgamingfans ne sont pas des dispositifs de triche. Ils représentent un énorme avantage pour le FGC. S'il vous plaît, reconsidérez la question !

Évidemment, les produits des marques ayant obtenu officiellement la licence Xbox ne seront pas affectés par ce changement. Cela concerne des fabricants réputés tels que Turtle Beach et Razer. Cette évolution marque donc la fin d'une époque pour les joueurs Xbox habitués aux accessoires tiers non autorisés. Bien que cela puisse engendrer des désagréments à court terme, l'objectif de Microsoft est visiblement de garantir une expérience de jeu équitable et sans accroc pour l'ensemble de ses utilisateurs. Il ne reste plus qu'à attendre et voir comment cette situation va évoluer.