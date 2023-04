Que ce soit avec le Xbox Game Pass ou ses Games With Gold, Microsoft met régulièrement des jeux à disposition de ses abonnés sans qu’ils n'aient besoin de verser un centime supplémentaire hors de leur abonnement. En plus de ces services, la firme propose chaque semaine une sélection de jeux jouables sans aucune limite et gratuitement durant quelques jours avec son programme Free Play Days.

Deux nouveaux jeux à tester gratuitement sur Xbox Series

Une fois n’est pas coutume donc, de nouveaux jeux se rendent accessible le temps d’un long week-end. Après nous avoir permis de jouer à PGA TOUR 2K23, Black Desert, Bravery and Greed, et The Elder Scrolls Online la semaine passée sur Xbox Series, il est désormais possible d’essayer Payday 2 et Them’s Fightin’ Herds. Le premier est un FPS coopératif très connu qui a notamment cartonné sur Steam, et le second un jeu indépendant aussi fun que drôle. Les jeux seront à retrouver dans la section Free Play Days du Microsoft Store, que ce soit sur consoles ou PC. Vous pourrez alors les télécharger sans frais supplémentaires. Les deux titres seront ensuite jouables sans aucune limite durant toute la durée de l'offre.

Free Play Days du 13 au 16 avril 2023

Payday 2

Them’s Fightin’ Herds

Les promos des Free Play Days

En plus de cette période d'essai des jeux complet, vous pourrez profiter de jolies promotions si vous souhaitez acquérir ces jeux une bonne fois pour toutes. Ici aussi, les soldes ne durent que le temps d'un petit week-end, il ne faudra donc pas traîner pour se décider.

Payday 2 Crimewave Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Them’s Fightin’ Herds Standard Edition à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)



Payday 2 Crimewave Edition, hold-up sur Xbox Series

Payday 2 est un FPS coopératif jusqu'à 4 joueurs dans lequel ont fait de nombreux braquages et autres vols musclés. On y incarne un large panel de personnage tous doté de capacités spéciales qui doivent enchaîner les « petits boulots » pour toucher du doigt le fameux rêve américain. Le jeu demande aux joueurs de bien mettre en place leur plan et de repérer les lieux avant de lancer chaque braquage. D'autant que le positionnement des agents de sécurité, des cameras, des civils ou encore des objets de valeurs à dérober sont totalement aléatoires. D'ailleurs la suite arrive puisque Payday 3 est actuellement en développement.

Them’s Fightin’ Herds, Bambi et My Little Pony sont enervés

Them’s Fightin’ Herds est un jeu de combat en 2D à la direction artistique proche des dessins animés de notre enfance. Au lieu de nous proposer un roster de gros combattant musclés, le jeu nous permet d'incarner d'adorables animaux. Un petit agneau, une licorne, un poney ou encore un joli daim par exemple. Mais derrière ces tronchonnes mignonnes comme tout, se cachent en réalité des monstres prêts à en découdre. Chaque personnage est doté de ses propres caractéristiques et compétence et le jeu propose des affrontements endiablé, fun et assez drôle. Street Fighter 6 n'a qu'à bien se tenir.