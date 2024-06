Avec le Xbox Showcase 2024 qui arrive ce week-end, on devrait avoir enfin de plus amples informations sur le line-up de Microsoft pour la fin 2024. Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait être l'ultime exclu Xbox Series à sortir cette année si l'on en croit un récent leak. En revanche, ça semble mal parti pour revoir l'un des autres gros jeux exclusifs qui a récemment fait parler de lui. Il va falloir être patient, mais visiblement, ça en vaudra le détour.

La sortie de cette exclu Xbox Series dérape

Plusieurs jeux Xbox Series attendent encore de pouvoir sortir comme Fable 4, Avowed ou Perfect Dark. Le reboot du jeu d'action de RARE qui pourrait enfin être montré au Xbox Showcase 2024. D'autres projets sont encore dans les cartons à l'image d'Everwild et de Contraband. L'un des prochains jeux d'Avalanche Studios (Just Cause) qui a rencontré des difficultés selon Jez Corden de Windows Central.

« Contraband a également connu un développement difficile depuis sa révélation. C'est en partie à cause de la pandémie, mais aussi en raison du départ d'un membre clé de l'équipe de direction » a t-il expliqué au sujet de cette exclusivité Xbox Series. Ces difficultés seraient corroborées par deux nouvelles sources.

D'après une personne se faisant appeler Magg, l’exclu Xbox Series Contraband accuse d'un retard en interne qui ferait que la sortie ne serait pas prévue avant fin 2025. « On m'a rapporté que le jeu a été retardé en 2025. Ça pourrait être pour fin 2025 pour ce que je sais ». L’information est à prendre avec des pincettes, mais le journaliste de The Verge, Tom Warren, a confirmé cela. « Oui, Contraband n’est pas pour demain » a t-il ajouté. Le temps de développement n’est pas nécessairement inquiétant en soi.

En dépit des rumeurs négatives, le jeu Xbox Series pourrait tenir ses promesses. Le soft serait même très amusant. « Les personnes qui ont joué au jeu m’ont dit que c’était très fun et excellent. Et c’était une version peu avancée où il n’y avait même pas de conducteurs dans les véhicules ». Reste à voir si l’on verra ou non des extraits de gameplay durant le Xbox Showcase 2024.