Avis aux joueurs Xbox Series, un joli cadeau vous attend sur vos consoles, et tout le monde peut en profiter. Cerise sur la gâteau c'est totalement gratuit et récupérable sans condition.

Si la Xbox Series à bien une fonctionnalité qu’envie les joueurs PlayStation, c’est la possibilité de personnaliser le fond d’écran de son espace personnel avec des thèmes dynamiques. Alors oui, sur PS5 c’est désormais (presque) possible dans un onglet bien spécifique, mais ce n’est pas aussi poussé que sur Xbox. De plus, la marque verte met régulièrement à jour la liste de ses thèmes, bien souvent aux couleurs de très grosses sorties histoire de marquer le coup. C’est le cas encore aujourd’hui.

Un joli cadeau pour les joueurs Xbox Series à récupérer dès maintenant

Dernière ligne droite avant les Game Awards et les fêtes de fin d’année d’ailleurs. La plupart des grosses sorties de 2024 sont bien derrière nous, mais il reste encore quelques cartouches à tirer, notamment chez Xbox qui prépare l’arrivée d’une énorme licence. On pourrait même la qualifier de culte ou de légendaire tant elle a marqué toute une génération, mais aussi la pop culture en général. On parle bien évidemment d’Indiana Jones qui aura le droit à une nouvelle adaptation avec Indiana Jones et le Cercle Ancien d’ici le 6 décembre prochain pour les joueurs en accès anticipé et le 9 décembre pour tout le monde.

Mais avant de sortir le chapeau et le fouet, vous pouvez d’ores et déjà réclamer votre thème dynamique totalement gratuit pour habiller votre Xbox Series comme un aventurier. Vous le trouverez à l’endroit habituel dans les options de personnalisation. Un petit plus sympa en attendant Indiana Jones et le Cercle Ancien, la prochaine grosse sortie signée Bethesda et MachineGames.

On y incarnera ce bon vieux Indy en vue subjective cette fois (FPS) qui partira en quête de réponse après s’être fait cambrioler par un homme mystérieux. Son roadtrip l'emmènera aux quatre coins du globe, du Vatican aux pyramides de Gizeh en passant par une jungle en Asie. Un titre annoncé comme étant le plus grand et ambitieux jamais créé par le studio à qui l’on doit déjà le reboot de Wolfenstein en autre.