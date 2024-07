Ce nouveau contenu gratuit pour les Xbox Series fera probablement plaisir aux fans d'une époque révolue de la marque, avec cependant une certaine note douce-amère, alors que celle-ci tournait justement il y a peu cette page emblématique de son histoire.

Un nouveau contenu gratuit empli de nostalgie douce-amère sur Xbox Series

Microsoft a ainsi déployé un nouveau fond dynamique disponible gratuitement pour ses Xbox Series. Plus précisément, celui-ci reprend l'interface iconique de la cultissime Xbox 360, avec ses onglets baptisés « lames » en anglais. À bien des égards, l'arrière grande-sœur des consoles nouvelle génération de Microsoft est considérée par beaucoup comme le représentant d'un âge d'or depuis révolu. Malgré le fameux Red Ring of Death, la console a notamment popularisé le multijoueur en ligne et accueilli en ce sens des jeux légendaires comme Halo 3 ou Gears of War 1 et 2.

Tout cela appartient malheureusement définitivement au passé. Le timing du déploiement de ce fond dynamique empli de nostalgie pour les Xbox Series est en effet pour le moins curieux. Rappelons que, le 29 juillet, le magasin en ligne de la Xbox 360, le Xbox Live Arcade, mettra la clé sous la porte. Il n'aura donc pas le temps de souffler ses 20 bougies, ayant été lancé le 6 novembre 2024. Les fans de l'époque ont cependant encore quelques jours pour avoir l'illusion de rejouer à la Xbox 360 avant cette date fatidique.

Les vestiges d'une gloire révolue ?

Ne restera donc après le 29 juillet que ce fond dynamique sur Xbox Series pour se rappeler du bon vieux temps. La Xbox One n'a malheureusement de son côté pas joui de la même aura. La dernière génération de consoles de Microsoft semble malheureusement emprunter le même chemin. La faute à une stratégie centrée sur le Xbox Game Pass, et non sur la vente de hardware. Celle-ci montre d'ailleurs maintenant d'importants signes de faiblesse, marqués par des licenciements et fermetures de studio en masse, et une politique d'exclusivité qui se délite peu à peu.

Le dernier Xbox Games Showcase en date nous a cependant fait miroiter de belles choses à venir sur Xbox Series... mais aussi sur PC. Cela suffira-t-il à redresser ce navire partant dans des directions contradictoires et prenant fatalement l'eau ? L'avenir nous le dira, et on espère qu'il sera radieux pour la marque au X.