Les joueurs Xbox Series sont très souvent gâtés par du contenu gratuit, surtout les abonnés au Xbox Game Pass. Peu importe la formule, ils ont très souvent accès à du contenu ou des jeux supplémentaires sans compter ce que leur rapporte déjà leur abonnement. Mais il arrive aussi que tout le monde puisse profiter de bonus gratuits. Des petits cadeaux comme ça, ça fait toujours plaisir, d’autant plus lorsqu'ils sont plutôt sympas d’ailleurs.

Des cadeaux pour les utilisateurs de Xbox Series et tout est 100% gratuit !

Ne vous enflammez pas, il n’est pas question de jeux offerts, ou de mois d’abonnement gratuits, mais simplement de quoi customiser votre expérience utilisateur pour la rendre plus agréable. C’est l’une des grandes forces de la Xbox Series d’ailleurs, comme c’était le cas sur Xbox One, on a la possibilité de personnaliser son espace avec des thèmes variés.

Il en existe déjà quelques-uns de très sympas et régulièrement, Xbox en offre gratuitement. Après des fonds d’écran dynamiques aux couleurs de Cyberpunk 2077 il y a peu, ce sont pas moins de 7 nouveaux arrière-plans qui débarquent, tous dynamiques également. Ils sont tous issus des Xbox Celebrate de 2023, et proposent tous une ambiance bien particulière.

Beaucoup de couleurs, de légers effets, souvent apaisants, pour rendre le tout vivant… chacun trouvera midi à sa porte (ou pas d’ailleurs), mais en tout cas c’est très graphique.

Ces 7 arrière-plans dynamiques sont tous gratuits et ce pour tous les propriétaires de Xbox Series.

Comment récupérer les arrière-plans gratuits ?

Ces fonds d’écran sont tous d’ores et déjà disponibles directement depuis le menu dédié. Comme d’habitude donc, pour retrouver tous ces thèmes, il suffit de suivre la petite marche à suivre ci-dessous.