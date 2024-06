Les joueurs de Xbox Series sont fréquemment choyés avec du contenu gratuit, particulièrement les abonnés au Xbox Game Pass. Quelle que soit la formule d'abonnement, ils ont souvent accès à du contenu ou à des jeux supplémentaires, en plus des avantages de leur abonnement. Parfois, tout le monde peut bénéficier de bonus gratuits. Ces petites attentions sont toujours appréciées.

Des cadeaux pour les utilisateurs de Xbox Series, et c'est gratuit

Ne vous emballez pas, il ne s'agit pas de jeux gratuits ou de mois d'abonnement offerts, mais de quoi personnaliser votre expérience utilisateur pour la rendre plus agréable. C'est l'un des grands atouts de la Xbox Series, tout comme c'était le cas avec la Xbox One : la possibilité de personnaliser son espace avec une variété de thèmes.

Ces ajouts récents comprennent des thèmes variés allant du sport à la célébration de la diversité culturelle et de l’inclusivité. Les nouveaux fonds d’écran sont :

F1 24 Champions Edition

F1 24

Pride 2024

Asian and Pacific Islander Heritage Month 2024

Les nouveaux fonds d’écran dynamiques pour Xbox Series X et S ne sont pas seulement des ajouts esthétiques, mais des outils de célébration et de reconnaissance des passions et des cultures diverses. Que vous soyez fan de Formule 1, que vous célébriez la Fierté ou que vous honoriez le patrimoine asiatique et des îles du Pacifique, il y a un surement un fond d’écran qui vous parle.

Comment récupérer les arrière-plans gratuits ?

Ces fonds d’écran sont désormais disponibles directement depuis le menu dédié. Pour accéder à ces thèmes, suivez simplement les étapes ci-dessous.