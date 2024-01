C'est décidément une belle période pour recevoir des cadeaux sur console. Après la PS5, c'est au tour de la Xbox Series d'avoir le droit à de belles surprises. On vous dit tout.

Les utilisateurs de la PS5 viennent de bénéficier de nouveaux avatars pour embellir leurs profils, notamment à l'approche de la sortie de Rise of the Ronin. C'est le genre de surprise qui fait plaisir et qui permet de remercier la communauté des joueurs pour leur engagement. Dans le même ordre d'idée, Microsoft propose quelque chose de similaire, mais cette fois-ci à l'occasion des FreePlayDays, ces fameux week-ends qui permettent de tester les jeux gratuitement. Que sait t-on sur ces petits cadeaux sur Xbox Series ?

Microsoft régale les joueurs Xbox Series

Les utilisateurs de Xbox Series X et S ont de quoi se réjouir avec l'arrivée de quatre nouveaux fonds d'écran dynamiques. Ces récentes additions, fournies par Xbox et EA Sports, s'inscrivent dans la tendance des mises à jour périodiques effectuées tout au long de l'année. Ces fonds d'écran s'inspirent des franchises d'EA Sports, allant de F1 à NHL. Bien qu'ils ne présentent pas une animation extrêmement dynamique, ils offrent néanmoins un aspect visuel agréable en tant qu'arrière-plan sur les consoles Xbox. La liste complète comprend :

EA Sports FC 24

F1 23

EA Sports PGA Tour

Super Mega Baseball 4

EA Sports UFC 5

EA Sports WRC

Madden NFL 24

NHL 24

Pour explorer cette nouvelle collection de fonds d'écran dynamiques pour Xbox Series X et S, rendez-vous dans les paramètres de votre console Xbox. Vous devrez aller dans Général, puis Personnalisation, Mon arrière-pla", et enfin Fonds d'écran dynamiques.

Honneur au sport

Plusieurs de ces jeux de sports étaient justement jouables gratuitement sur Xbox Series lors des derniers FreePlayDays. EA semble beaucoup miser sur le service de Microsoft pour faire découvrir ses nombreuses licences. D'autant qu'ici en Europe, des jeux comme NHL 24 et Super Mega Baseball 4 n'ont pas forcément la même renommée qu'aux États-Unis, où les deux disciplines sont un peu les sports nationaux. Quand on aime le sport, c'est toujours une bonne occasion de s'y plonger et de découvrir (parfois) des règles totalement insoupçonnées. Si vous ne comprenez rien au baseball, après tout, pourquoi ne pas vous laisser tenter sur le jeu d'EA ?