Les joueurs Xbox Series sont souvent gâtés. La marque verte n’hésite pas à multiplier les cadeaux et les événements autour de ses services. Si bien souvent ce sont les abonnés au Xbox Game Pass qui sont concernés, il arrive aussi que tous les utilisateurs puissent en profiter. C’est le cas aujourd’hui avec un petit cadeau qui devrait faire plaisir aux fans des nouvelles licences Xbox.

Un nouveau cadeau sur Xbox Series !

Les licences, Xbox en a des tas, on l’a encore vu il y a peu avec l’annonce de pas mal de nouveaux jeux et elle n'hésite pas à les mettre en avant avec de petits cadeaux de temps en temps. C’est le d’Avowed, le RPG d’Obsidian qui a d’ailleurs fait forte impression lors du dernier Xbox Direct. L’aventure s’annonce riche et ambitieuse et même si beaucoup ont grinçé des dents en voyant la technique déjà en retrait du soft, la direction artistique quant à elle a mis tout le monde d’accord (ou une grande majorité au moins).

Ça tombe bien puisque le petit cadeau du jour concerne justement Avowed et sa direction artistique. En attendant le jeu, les joueurs Xbox Series peuvent d’ores et déjà profiter d’un arrière-plan dynamique aux couleurs du RPG pour habiller leur espace perso. Comme d’habitude, il suffit de se rendre dans les paramètres de sa machine pour s’équiper de tout ça. Ça ne coûte pas un iota et en prime, c’est accessible pour tout le monde sans aucune contrepartie.

Ces fonds d’écran sont tous d’ores et déjà disponibles directement depuis le menu dédié. Comme d’habitude donc, pour retrouver tous ces thèmes, il suffit de suivre la petite marche à suivre ci-dessous.