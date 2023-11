Dans l'univers en constante évolution des jeux vidéo, une nouvelle potentiellement révolutionnaire pour les amateurs de MMO est apparue. Blizzard Entertainment, le géant derrière le célèbre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur World of Warcraft a révélé lors de la BlizzCon2023 une croustillante information. Une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox Series ?

Xbox Series : un gros projet en route ?

World of Warcraft pourrait t-il sortir sur console Xbox Series ? Holly Longdale, vice-présidente et productrice exécutive du jeu a déclaré lors d'une entrevue avec GamesRadar que l'idée est un sujet de discussion récurrent. "C'est une question compliquée", a-t-elle admis, en notant que l'accessibilité pour une audience de console pourrait nécessiter une approche différente.

Historiquement, des MMO de la taille de WoW étaient principalement joués sur PC, où la puissance de calcul était plus adaptée à de tels titres exigeants. Cependant, le paysage a changé, et de nos jours, des MMO à grand succès tels que Final Fantasy 14 ont conquis le marché des consoles. C'est un fait. Et ça donne de l'espoir pour World of Warcraft.

Pour le moment, Longdale souligne que l'équipe de développement est concentrée sur le "Worldsoul Saga" (un nouvel arc sur plusieurs extensions). Elle reconnaît néanmoins qu'une adaptation sur console, notamment Xbox Series, est une idée régulièrement mise sur la table : "Nous en parlons tout le temps... Nous sommes Microsoft maintenant après tout."

Une nouvelle ère

Cette déclaration fait suite à la finalisation de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour la somme impressionnante de 69 milliards de dollars le mois dernier. Avec cette acquisition, la plus importante jamais réalisée dans l'industrie du jeu vidéo et par Microsoft, le fabricant de la Xbox Series a mis la main sur des franchises à succès telles que Call of Duty, Warcraft, Diablo, Guitar Hero, Tony Hawk’s Pro Skater, Overwatch, Crash Bandicoot, entre autres, tous déjà disponible pour la plupart sur Xbox Series.

Bien que Blizzard soit fortement engagé dans le développement des extensions actuelles et à venir de WoW, le partenariat avec Microsoft pourrait transformer l'idée d'adapter World of Warcraft pour Xbox et autres consoles en une véritable option envisageable. Pour les fans, cela pourrait se traduire par une expansion d'envergure de l'univers de WoW. S'ouvrant ainsi à une toute nouvelle audience de joueurs sur console. Il reste à déterminer comment et à quel moment cette évolution se réalisera.