Si la Xbox Series, et plus globalement la marque Xbox, à bien quelque chose pour elle, c’est bien sa manette. Depuis la Xbox 360, Microsoft propose des pads absolument impeccables et très ergonomiques et souvent même plus appréciés que les manettes PlayStation. Cependant, avec sa PS5, Sony a marqué de très nombreux points et il se pourrait bien que Microsoft s’en inspire.

Xbox veut sa Dualsense

D’après Nick, « insider » bien connu d’Xbox Era, ici accompagné par Jeff Grubb le temps d'un podcast, Microsoft travaillerait actuellement sur une toute nouvelle manette équipée des mêmes technologies que la Dualsense PS5, ou du moins d'une partie. Il est notamment dit que le constructeur chercherait à intégrer un pavé tactile au centre de la manette comme sur PlayStation depuis la PS4, ou encore qu'il voudrait implanter un système de vibrations de pointe, le fameux retour haptique. La manette conserverait toutefois son design original avec ses joysticks asymétriques et son bouton Xbox central.

Il y a de ça quelque temps déjà, Microsoft avait déposé un brevet concernant des manettes équipées de petit écran LCD intégré. D’après les sources de Nick, ces manettes ne seraient plus d’actualité, mais le design serait conservé. Microsoft aurait finalement intégré le pavé tactile à la place de l’écran qui était prévu sur les prototypes.

Non, le brevet n'est pas nouveau. Via Tech4Gamer

Bientôt une nouvelle manette ?

La Xbox Series (et/ou les prochaines consoles) pourrait donc avoir le droit à une toute nouvelle gamme de manette. Nick tempère toutefois dans son podcast en signalant qu’il ne s’agit que de prototype. Nous, de notre côté, on sort les pincettes et on tempère également en rappelant qu’il s’agit ici de Nick d’Xbox Era et que ce dernier à parfois tendance à parler très vite. De plus, les prototypes et les brevets sont parfois de simples essais et ne garantissent en rien l'arrivée de nouveaux matos. Ils donnent néanmoins quelques idées sur les directions que peuvent prendre les constructeurs.

Toutefois, il ne serait clairement pas surprenant de voir que Microsoft chercherait à faire évoluer ses manettes. Les pads Xbox Series n’ont que peu d’amélioration comparer à la génération Xbox One et l’on sait que le constructeur en a sous le coude. La Xbox peut en effet compter sur sa gamme de manettes Elite, de grande qualité et il ‘existe même des pad conçu entièrement pour les joueurs/euses en situation de handicap. Microsoft cherche donc sans cesse à faire évoluer son offre et la prochaine étape serait donc peut être de piquer quelques idées à la concurrence.