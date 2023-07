Que de changement pour les joueurs Xbox ces dernières semaines. Alors que Microsoft avait décidé de supprimer l'offre qui permet de s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass, elle a finalement fait son retour contre toute attente en ce mois de juillet. En revanche, l'augmentation de prix de chaque abonnement annoncée en juin demeure, comme celle des consoles Xbox Series. Ajoutons à cela la nouvelle formule Xbox Game Pass Core qui arrive le 14 septembre prochain et cela fait beaucoup de nouvelles à assimiler pour le public. Heureusement, il y a aussi des choses qui ne changent pas, comme la possibilité de profiter de jeux gratuitement sur Xbox Series.

De très bons jeux gratuits sur Xbox Series

Tous les week-ends, les abonnés au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold, qui va bientôt disparaître, peuvent profiter des fameux Xbox Free Play Days, qui permettent de jouer gratuitement à des jeux pendant une durée limitée. Du jeudi 27 juillet à 9h jusqu'au 31 juillet à 23 h 59, pas moins de quatre titres seront jouables gratuitement. Et on peut dire que Microsoft ne fait pas les choses à moitié, car cette fournée est particulièrement qualitative.

Vous pourrez incarner le célèbre El Presidente dans le non moins connu Tropico 6, le jeu de gestion et de stratégie de Limbic Entertainment. Les amateurs de jeux de course devraient aussi trouver leur bonheur grâce à Disney Speedstorm. Le titre disponible en accès anticipé depuis avril dernier propose de prendre part à des courses endiablées sur des circuits inspirés des univers de Disney et Pixar. Vous pourrez retrouver des personnages cultes comme Mulan, Mickey ou Jack Sparrow. Rappelons que la version complète arrivera le 28 septembre prochain et que le jeu deviendra free-to-play pour l'occasion.

Un peu moins connu, mais tout de même très apprécié, Deceive Inc fait partie des jeux gratuits sur Xbox Series ce week-end. Dans ce FPS plutôt original, vous incarnez un espion capable d'utiliser tout un arsenal de gadgets et de subterfuges, comme la possibilité de se déguiser, pour tromper ses adversaires et atteindre son objectif. Hitman n'a qu'à bien se tenir. Enfin, le très populaire For Honor sera aussi jouable gratuitement dès ce week-end et même pendant un peu plus longtemps que les autres, étant donné que vous pourrez en profiter sans frais jusqu'au 3 août prochain. Notez que le jeu développé par Ubisoft ne fait pas de jaloux, puisqu'il est aussi gratuit sur toutes les autres plateformes comme Steam qui propose également d'autres jeux gratuits.

De belles promotions pendant quelques jours

Comme bien souvent, des promotions s'appliquent pendant toute la durée de l'offre des Free Play Days. Jusqu'au 23 juillet, vous pourrez ainsi profiter de promos exclusives. L'occasion de les acquérir à moindres frais si jamais ils ont réussi à vous convaincre. Notez par ailleurs que toutes vos sauvegardes et votre progression sur les jeux durant la période d'essai seront conservés.