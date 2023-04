Si vous êtes un utilisateur régulier des services Xbox vous devez certainement connaître les Free Play Days, des offres qui vous permettent de jouer gratuitement à plusieurs jeux le temps d’une petite semaine. En plus des jeux offerts avec le service Games With Gold, ou encore ceux qui s’ajoutent au gros catalogue Xbox Game Pass chaque mois, les abonnés peuvent donc profiter de quelques titres en suppléments, sans verser un centime de plus que leur abonnement régulier.

Quatre nouveaux jeux gratuits sur Xbox Series pour un temps limité

Après Age of Empire 2 Definitive Edition, Journey to the Savage Planet, Embr ou encore Indivisible la semaine dernière, ce sont 4 nouveaux jeux qui se rendent accessibles gratuitement. Du 6 au 10 avril, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold pourront donc essayer le jeu de golf PGA Tour 2K23, les MMO Black Desert et The Elder Scrolls Online (TESO) ainsi que le jeu d’action plateforme Bravery and Greed.

Comme d’habitude, durant cette période, les jeux seront jouables sans aucune limite.

Free Play Days du 6 au 10 avril 2023

PGA TOUR 2K23

Black Desert

Bravery and Greed

The Elder Scrolls Online

PGA Tour 2K23, le jeu de golf ultime

Pour les amateurs de golf, PGA Tour est LA licence ultime. Comme pour beaucoup de jeu EA sous licence sportive, les jeux PGA sortent chaque année et ajoutent toujours des nouveautés. Avec ce nouvel opus par exemple, il sera désormais possible d'incarner les plus champions et championnes du green du monde entier, dont le plus célèbre d'entre tous, Tiger Woods. Vous pourrez également profiter de plusieurs parcours tous sous licence officielle comme East Lake Golf Club, St. George’s Golf and Country Club ou encore TPC Scottsdale.

Black Desert, l'un des meilleurs MMO du moment sur Xbox Series

Le MMO Black Desert de Pearl Abyss est disponible depuis un bon moment déjà sur PC et Xbox, et continue d'accueillir des mises à jour régulièrement. Le jeu profite donc des Free Play Days pour s'ouvrir davantage à celles et ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas. Black Desert propose un univers heroic fantasy très riche avec plusieurs classes de personnages entièrement customisable et beaucoup de contenu. Vous pourrez notamment explorer un vaste monde, fouiller des donjons en groupes et vaincre d'imposant boss.

The Elder Scrolls Online, le MMO de Bethesda qui cartonne toujours autant

Il est globalement assez discret, mais TESO est l'un des MMO les plus joué sur consoles et PC. Inspiré par les plus grands succès de Bethesda, The Elder Scrolls Online mélange les meilleurs RPG de l'éditeur en un seul et même jeu et continue de se mettre à jour régulièrement avec d'importants DLC et tout un tas de contenus gratuits et payants.

Si vous avez aimé Skyrim, Oblivion et même Morrowind, il y a fort à parier ce TESO puisse vous charmer. Au menu, du contenu solo, une tonne de quêtes, des donjons par dizaines, des raid et d'immense région a visiter, dont des lieux iconiques de la franchise.

Bravery and Greed, le plateformer explosif sur Xbox Series

Bravery and Greed est le plus petit jeu de cette sélection, mais il ne démérite pas pour autant. Mélange de roguelite et de hack'n slash jouable seul ou en coopération, Bravery and Greed est un titre survitaminé où il vous sera demandé de parcourir différents environnements en défouraillant à peu de chose près tout ce qui se trouve sur votre route.

Vous pourrez choisir une classe de personnage et le customiser comme bon vous semble en récupérant de l'expérience et de l'équipement sur vos victimes. Roguelite oblige, attendez vous à affronter de la résistance dans les dizaines de donjons que vous devrez explorer.