En plus des jeux Games With Gold offerts chaque mois, et les jeux qui entrent régulièrement dans le Xbox Game Pass, Microsoft offre également à ses abonnés, la possibilité de jouer sans limitation à plusieurs jeux pendant une durée limitée chaque semaine. Après Session : Skate Sim, Autonauts et le très réussi ANNO 1800 Edition Console, trois nouveaux jeux se propose à l’essai.

Trois nouveaux jeux Xbox Series à tester gratuitement

Tous les abonnés aux différents services proposés par Xbox pourront donc profiter gratuitement de trois jeux, et ce, sans aucune limite. Ce sont bien les jeux complets qui sont prêtés pendant quelques jours. Du 23 au 26 mars 2023 donc, vous pourrez jouer sans frais supplémentaires à Far Cry 5, Bassmaster Fishing : Bassmaster Classic 2022, ainsi qu’à Marvel's Midnight Suns. Les jeux profitent dans la foulée d'une grosse promotion.

Far Cry 5 Édition standard à 8,99 € au lieu de 59,99 € Édition Gold à13,49 € au lieu de 89,99 €

Bassmaster Fishing : Bassmaster Classic 2022 Édition classique à19,99 € au lieu de 49,99 € Édition Deluxe à 17,99 $ au lieu de 44,99 €

Marvel's Midnight Suns Édition Ehanced 34,99 € au lieu de 64,99 € Édition Légendaire 49,99 € au lieu de 99,99 €



Far Cry 5, roadtrip dans le Montana sans Tony

Cinquième opus de la célèbre licence d’Ubisoft, Far Cry 5 vous envoie à Hope County, patelin coincé au beau milieu de nulle part au fin fond du Montana, aux USA. Un coin de paradis qui s’avère en réalité être le repère d’une secte façon Midsommar et d’un cinglé auto-proclamé prophète. Rapidement, les choses vont dégénérer et vous n’aurez alors plus d’autre choix que de vous opposer à tout ce beau monde en épaulant les quelques résistants qui ne veulent pas lâcher leur lopin de terre. cerise sur le gâteau le jeu fête son cinquième anniversaire et vient de déployer un patch next-gen sur Xbox Series.

Bassmaster Fishing, qui a dit que la pêche c’était détente ?

Bassmaster Fishing : Bassmaster Classic 2022 est une simulation de pêche au gros (ou pas). Dans différents environnements semi-ouverts dans lesquels vous pourrez vous déplacer pour trouver le meilleur spot, vous devrez tout bonnement sortir les plus gros spécimens de chaque espèce arpentant les fleuves, étangs et autres rivières.

Bassmaster Fishing propose plusieurs dizaines de poissons différents et tout un tas d’outils sous licence, des cannes aux leurres en passant par les lignes et les hameçons. Ça rigole zéro.

Marvel's Midnight Suns, l’un des meilleurs jeux Marvel sur Xbox Series

Marvel's Midnight Suns est sorti sur Xbox fin 2022 (en même temps que tous les autres supports) et, bien qu’il soit passé relativement incognito entre les grosses sorties, il s’avère être l’un des meilleurs jeux de l’écurie Marvel à ce jour. Ce jeu tactique atypique, qui mélange des éléments empruntés à XCOM et d’autres aux jeux de type deckbuilder, propose d’incarner un (ou une) élu, Hunter, devant épauler plusieurs héros emblématiques dans leur quête pour sauver le monde des griffes de Lilith, une puissante démone. En plus d’être bien ficelé, le jeu est particulièrement généreux, propose des mécaniques de jeu intelligentes et se dote même d’une écriture solide et drôle. Une vraie surprise qui devrait assurément plaire aux fans.