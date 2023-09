Xbox a fait face à des leaks massifs auxquels Phil Spencer, le patron de la branche vidéoludique de Microsoft, a réagi après avoir laissé passer un peu la tempête. Une situation très inconfortable puisque de nombreux détails sur la marque ont été exposés aux yeux de tous. Une malencontreuse erreur qui coûte cher au constructeur avec la révélation de nouvelles consoles pour cette génération ou encore des sommes investies par la société pour alimenter son Xbox Game Pass. Mais le sujet le plus sensible demeure la fuite sur la Xbox Series 2 qui permet aux concurrents de prendre connaissance de la stratégie de la firme pour les années à venir.

Une console pensée autour du cloud gaming

Dans un mémo adressé à ses équipes et un message sur X, Phil Spencer a essayé de faire oublier les récentes de Microsoft. Le patron de la branche gaming a notamment expliqué que les mails et documents aperçus étaient vieux, et par conséquent, en partie obsolètes. Est-ce le cas pour les caractéristiques de la prochaine Xbox Series 2 ? On ne sait pas, mais une feuille de route sur le développement de la future console a bien fait le tour du Web. Oubliez les machines classiques, Microsoft veut pousser le cloud gaming et la création de jeux pensés autour de cette technologie.

« Notre vision est de développer une plateforme de jeu capable de tirer parti de la puissance combinée du client et du cloud, afin d'offrir une plus grande immersion et des expériences de jeu entièrement nouvelles ». Une plateforme permettant d'atteindre de « nouveaux niveaux de performances au-delà de celles de la console ». Le constructeur n'a jamais caché son investissement dans le cloud gaming, mais pour le moment, c'est encore très timide.

La Xbox Series 2 sera un outil parmi d'autres, mais pour faire la différence, il va falloir faire des jeux. Aucun titre n'a leaké, mais la firme a déjà annoncé un partenariat exclusif avec Hideo Kojima. Le créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding a enfin eu le feu vert pour son projet cloud gaming, qui serait le soft d'horreur Overdose.

Premiers détails techniques sur la Xbox Series 2

Dans les images qui continuent de se propager, on a même certaines caractéristiques techniques de la Xbox Series 2. Évidemment, il y a peut-être déjà eu des changements, mais Microsoft renouvellerait son partenariat avec AMD. Le fabricant aurait ainsi été retenu pour fournir un GPU Navi 5 et un CPU Zen 6. Des composants qui n'existent pas encore et qui permettraient, entre autres, du ray tracing DirectX nouvelle génération. On peut également remarquer la présence d'un système d'exploitation plus léger, à moins de 99 dollars, qui pourrait se retrouver sur un appareil portable. Une console ? L'idée ne nous paraît pas saugrenue.

De plus, le constructeur se reposerait beaucoup sur l'intelligence artificielle pour améliorer le framerate et la résolution des jeux, la latence pour le cloud gaming ou même pour les services avec une aide à la gestion des comportements toxiques. D'après un autre slide de présentation, la conception de la Xbox Series 2 pourrait débuter en 2024. Les premiers kits de développement seraient distribués en 2027 avec une sortie en 2028 comme pour la PS6.