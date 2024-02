Outre la Nintendo Switch 2 et la PS6, ainsi que la possibilité d'une PS5 Pro, Microsoft semble également préparer de belles surprises en coulisse pour la prochaine génération. L'objectif est bien évidemment de proposer une nouvelle Xbox. Et cette fois-ci, il n'est pas question de rumeur puisqu'un podcast officiel Xbox a eu lieu hier pour en parler (pas que). À la clé, une information de taille, c'est le moins que l'on puisse dire.

Une nouvelle Xbox Series en route

Xbox continue de faire des percées dans le domaine du matériel avec l'annonce d'une nouvelle console de génération. Lors du dernier épisode du Podcast Officiel Xbox, axé sur l'avenir des exclusivités, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a réitéré l'importance du matériel dans la stratégie future de Xbox. Elle a soutenu la déclaration antérieure de Phil Spencer, le responsable de Xbox, selon laquelle le matériel Xbox restera la pierre angulaire de l'expérience des joueurs, malgré les plans de l'entreprise de s'étendre sur plusieurs plateformes.

Sarah Bond a révélé que Xbox prévoit de partager des informations sur « des développements passionnants en matière de console » d'ici la fin de l'année. Plus intriguant encore, elle a évoqué une feuille de route centrée sur le matériel de nouvelle génération. « Nous nous concentrons vraiment sur la création de la plus grande avancée technologique jamais vue entre deux générations, ce qui profitera tant aux joueurs qu'aux créateurs de jeux et à leur vision, » a expliqué Bond.

Nouvelle console ou simple mise à niveau ?

Bien que Bond n'ait pas spécifié les détails de cette nouvelle Xbox, des documents divulgués l'année dernière ont révélé que Microsoft envisageait de lancer des mises à niveau matérielles pour les Xbox Series X et S cette année. Le modèle de mi-génération de la Xbox Series X, appelé Brooklin, serait plus compact que le modèle original et ne comporterait pas de lecteur de disque, avec 2 To de stockage interne et 16 Go de RAM. En revanche, la Series S mise à jour, surnommée Ellewood, inclurait 10 Go de RAM. Cependant, les prix de ces consoles supposées resteraient les mêmes. Selon un autre document divulgué, Microsoft prévoyait de lancer une console Xbox de nouvelle génération en 2028.

De plus et on se souvient, Microsoft a précisé son souhait que ses jeux soient joués sur divers appareils. Des fuites de documents juridiques ont également révélé que Xbox explore des concepts pour différents appareils, allant d'une manette à une main à, plus intéressant encore, un appareil portable. Cependant, il n'est pas entièrement clair s'il s'agira d'un appareil axé davantage sur le cloud gaming, à l'instar du Logitech G Cloud, ou quelque chose de plus proche d'un PC de jeu portable, comme le Steam Deck.