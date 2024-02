La Xbox Series 2 (nom provisoire) soulève un bon paquet de questions au sein de la communauté. Est-ce que Microsoft va complètement changer son approche côté consoles ? Doit-on s'attendre à une grosse révolution ? Pour le moment, difficile de se prononcer. On est nage surtout dans le domaine de la rumeur. Néanmoins, on vient d'avoir une information sur la machine qui, si elle s'avère, pourrait tout changer. Même si ça risque d'en surprendre plus d'un.

La Xbox Series 2, une console portable ?

Vous l'aurez sans doute compris, on n'a pas affaire à une déclaration officielle de la part du géant américain. Cette « nouvelle » nous vient de Middleagegameguy qui s'est exprimé dans le dernier épisode du podcast Xbox News Cast Podcast. Selon lui, la Xbox Series 2 doit techniquement sortir en 2026, et elle prendra deux formes différentes. Comme pour la X et la S, il y aura une proposition plus onéreuse que l'autre. L'offre plus coûteuse s'accompagne évidemment de plusieurs avantages.

La version plus chère sera une console traditionnelle comme la One ou la Xbox Series. Notre homme ne se concentre pas vraiment dessus, et va plutôt nous parler de l'autre machine. Cette dernière serait portable, et pourrait être dockée à la manière de la Nintendo Switch. Elle supporterait même le cloud gaming pour faire tourner des jeux Xbox de façon native. Bon, ça promet de belles choses, mais c'est à prendre avec des pincettes. Comme souvent, on n'a pas vraiment une preuve quelconque de ce qui est avancé ici.

Un changement de stratégie pour Microsoft ?

Ceci dit, Microsoft pourrait très bien décider d'opérer un changement de stratégie radicale. Au point de passer au marché de la console portable pour l'une des versions de la Xbox Series 2 ? On va dire que tout est possible lorsqu'on garde l'esprit ouvert. N'oublions pas que pour ce qui est du cloud gaming, on avait déjà eu des informations à ce sujet. L'année dernière, la firme a fait face à des fuites massives qui ont eu des conséquences plutôt sévères.

Et justement, parmi les leaks, on retrouvait des mails et des documents appartenant à la société. Dans le lot, une feuille de route sur le développement de la Xbox Series 2. Visiblement, la priorité allait être donnée au cloud gaming et la création de jeux pensés autour de cette technologie. Idem, il faut prendre ça avec du recul, d'autant plus que Phil Spencer a dit que les documents aperçus étaient vieux et en partie obsolètes.