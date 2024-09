La prochaine génération de Xbox fait déjà beaucoup parler d’elle, et une nouvelle rumeur pourrait bien changer la donne. Microsoft ne se contenterait pas de lancer une simple console de salon, mais proposerait également un appareil portable. Voici ce que l'on sait.

Une nouvelle Xbox dès 2026 ?

Selon un rapport de Windows Central, Microsoft pourrait sortir sa prochaine génération de consoles plus tôt que prévu, dès 2026. Mais la vraie surprise, c’est qu’il ne s’agirait pas d’une seule console de salon. Microsoft prévoirait de lancer deux appareils distincts.

D’un côté, une console de salon, successeur direct de la Xbox Series X. De l’autre, un appareil portable, similaire au Steam Deck de Valve. Cette rumeur alimente l'idée que Microsoft souhaite prendre une nouvelle direction en s’attaquant au marché du jeu portable, en pleine expansion.

Un nouveau marché

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de cet appareil portable. Plus tôt cette année, des leaks avaient déjà évoqué un prototype de console portable Xbox. Cette nouvelle rumeur semble confirmer que Microsoft est bien en train de préparer un dispositif pour concurrencer des produits comme le Steam Deck ou la Nintendo Switch.

Un tel appareil permettrait aux joueurs de profiter de l'écosystème Xbox en déplacement. De plus, avec l'essor du cloud gaming, Microsoft pourrait proposer une expérience de jeu fluide et de haute qualité, sans dépendre entièrement de la puissance matérielle de l’appareil.

Quelles performances attendre ?

Pour le moment, les spécifications de ces deux nouveaux appareils restent un mystère. On ignore encore si la console portable sera aussi puissante que la version de salon ou si elle sera optimisée pour un usage nomade. Ce qui est certain, c’est que le modèle portable pourrait tirer parti de la Xbox Cloud Gaming, permettant de jouer en streaming à des jeux Xbox sur un appareil plus léger et plus abordable.

Source : Windows Central