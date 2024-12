C'est en tout cas ce qu'avance le généralement bien informé Tom Warren chez The Verge. Si on se réfère au calendrier Xbox des années précédentes, une telle chose tombe par ailleurs sous le sens. Il se pourrait toutefois que la branche gaming de Microsoft fasse les choses différemment pour l'année 2025. Étudions cela plus en détail.

Que préparerait Xbox pour marquer le début de l'année 2025 ?

De manière simple et directe, Tom Warren a déclaré sur son compte Bluesky (concurrent direct de X.com/ex-Twitter) qu'il « s'attend à un événement Xbox en janvier ». De manière globale, on s'attend à ce que les trois gros poissons de l'industrie que sont PlayStation, Nintendo et donc Xbox préparent chacun quelque chose pour marquer la nouvelle année avec leurs fans. PlayStation est attendu au tournant, pour voir de quoi sera fait son calendrier d'exclusivités de l'année à venir. Du côté de Nintendo, on surveille de pied ferme la présentation tant attendue de la Switch 2.

S'agissant de la branche gaming de Microsoft, cela pourrait prendre en toute logique la forme d'un Developer_Direct. Pour rappel, il s'agit d'un événement lancé en 2023 et permettant de découvrir plus en détail les jeux estampillés Xbox Games Studios à venir dans l'année en cours, en compagnie de leurs développeurs. Généralement, ceux-ci ont justement lieu dans le courant du mois de janvier.

Une édition 2025 tomberait donc totalement sous le sens. D'autant que la firme de Redmond a de très grosses cartouches à venir l'année prochaine : Avowed, DOOM The Dark Ages, Fable 4, Gears of War E-Day, South of Midnight ou encore The Outer Worlds 2. Quelque forme que prendra ce potentiel événement Xbox en janvier prochain, la marque aura définitivement de belles choses à nous présenter. Il faudra cependant attendre une annonce officielle de la part de Microsoft pour en avoir le cœur net.

Source : Tom Warren sur Bluesky