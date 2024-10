Après le très bon jeu-service multijoueur Sea of Thieves, le légendaire studio Rare gâtait ses fans de l'annonce d'un nouveau jeu solo lors de l'événement Xbox X019 : Everwild. Cinq ans plus tard, beaucoup l'ont cependant oublié, car emmuré dans un inquiétant silence radio, potentiel signe que quelque chose ne va pas. Mais tel ne serait finalement pas le cas, le titre serait toujours bel et bien vivant, et pourrait même enfin sortir bientôt.

Le prochain jeu Rare chez Xbox Games Studios redonne des signes de vie

Cela fait 22 ans que l'emblématique studio Rare (Banjo Kazooie, Conker, Golden Eye 007, Perfect Dark) a été racheté par Xbox. Il a depuis lors connu un parcours rocambolesque, avec cependant son dernier coup d'éclat sous la forme du jeu-service Sea of Thieves. Les fans attendaient toutefois de lui un nouveau jeu solo portant sa patte bien singulière. C'est ce semblait en tout cas représenter Everwild lors de son annonce en 2019. Cette toute nouvelle licence dans un monde naturel et magique avec une direction artistique sublime de poésie semblait très prometteuse.

Depuis, le studio appartenant à Xbox s'est toutefois montré globalement très silencieux à son égard, ce qui pouvait laisser envisager le pire. Surtout compte tenu des nombreuses vagues de licenciements et fermetures de studios qui ont sévi chez Xbox depuis le rachat d'Activision Blizzard. Mais il y aurait finalement plus de peur que de mal, si l'on en croit Jez Corden chez Windows Central : « J'ai entendu dire que le développement d'Everwild avance bien. La boucle de gameplay est terminée, et nous devrions revoir le jeu bientôt ».

C'est du moins tout ce que l'on souhaite au talentueux studio Rare. Si Everwild doit faire une apparition prochainement, gageons que cela pourrait avoir lieu lors du prochain événement Partner Preview, à l'occasion des Game Awards 2024 en décembre, ou encore durant le prochain Xbox Developer Direct, si la branche gaming de Microsoft entend réorganiser cet événement annuel. Si tel est le cas, comme l'édition précédente, il serait alors question d'une diffusion courant janvier 2025. Espérons que Rare en profitera pour en annoncer la date de sortie, a priori sur PC, Xbox Series et le Game Pass.

Source : Jez Corden sur The Xbox Two Podcast