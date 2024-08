Plus que jamais, la stratégie de compter sur PlayStation ou Nintendo pour faire tourner la branche gaming de Microsoft se montre évidente et nécessaire, comme l'admet le patron de Xbox, Phil Spencer.

Phil Spencer, le grand manitou de Xbox, a en effet admis la chose dans le cadre d'une interview durant la Gamescom 2024. Selon lui, le futur de la branche gaming de Microsoft aura cruellement besoin des revenus générés par la vente de jeux sur PS5 ou Nintendo Switch.

Trêve dans la guerre des consoles Xbox et PlayStation pour Phil Spencer

Après de nombreuses rumeurs à ce sujet, Microsoft a confirmé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024 la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien le 9 décembre sur PC, Xbox Series... mais aussi quelques mois plus tard sur PS5. Un geste malgré tout surprenant, dans un monde où les exclusivités sont là pour faire vendre des consoles. Mais alors que les Xbox Series ont du mal à trouver preneur, la branche gaming de Microsoft semble avoir besoin de nouvelles sources de revenus pour rester viable face à PlayStation et Nintendo.

Après un premier coup d'essai avec notamment Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH, Xbox va donc poursuivre sa stratégie de porter à une date ultérieure d'autres jeux first-party sur les consoles de la concurrence. « On gère un business », a simplement asséné Phil Spencer. « En printemps dernier, nous avons lancé quatre jeux sur PS5 et Switch, et nous avions annoncé vouloir apprendre. Notre stratégie multiplateformes porte ses fruits, et nous allons continuer à la pousser ».

Si cela ne fera probablement pas plaisir aux fans de Xbox, il semble plus que jamais nécessaire d'avoir des reins financiers solides, sans quoi l'histoire risque de se répéter avec d'autres déchirantes fermetures de studios et vagues de licenciement. « Il y a beaucoup de pression chez Microsoft d'un point de vue business et financier. La barre est placée très haut en terme de comptes à rendre à la société ». Pour le meilleur comme pour le pire, la stratégie d'exclusivité console (du moins permanente) appartient donc bien au passé pour Xbox.

Source : Knoebel sur X.com