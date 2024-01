Si vous êtes un utilisateur Xbox, alors on vous conseille de vous pencher sur la nouvelle règle mise en place par la firme. Elle pourrait vous concerner.

Une bonne partie d'entre vous possède à coup sûr une Xbox. Que ce soit la One ou la Series X|S, on a une nouvelle très importante à vous communiquer. A partir de demain, c'est-à-dire le 9 janvier, une certaine règle va prendre effet. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'elle va mettre en danger un élément bien précis de votre contenu, et ça ne vous plaira pas forcément.

Xbox dit adieu aux vieilles captures d'écran et clips vidéo

Ne vous inquiétez pas, on ne parle pas d'un gros problème qui nécessite une réaction de toute urgence. La règle concerne les captures d'écran et les clips vidéo pris au cours de vos escapades vidéoludique. En temps normal, les consoles de la firme sont configurées de sorte à sauvegarder automatiquement les screenshots ou les vidéos sur les serveurs publics de Microsoft. Du coup, tout le monde peut y accéder via le Xbox Network. Mais un gros changement ne va pas tarder à impacter cette partie du système.

Effectivement, il se peut que vous ayez des captures d'écran assez anciennes qui traînent sur les serveurs. Si elles sont antérieures à 90 jours, dès demain, elles seront supprimées. Cette décision a été prise dans le but de réduire la pression sur les serveurs de Microsoft. Par conséquent, si vous souhaitez sauver de la mort des screenshots ou des clips vidéo qui vous tiennent à cœur sur votre Xbox, c'est le moment de le faire. En plus, ce n'est pas un processus bien compliqué, loin de là.

Après, pour l'instant, on ne sait pas la forme que prendra l'effacement sur Xbox. Est-ce qu'il y aura un dernier message d'avertissement ? Est-ce que ça se fera par vagues ou instantanément ? Ce serait étrange que ça se fasse en un clin d'œil sans crier gare. Sans compter qu'il y a des joueurs qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. On aura la réponse dans peu de temps.

A l'avenir, si vous souhaitez conserver des captures d'écran pendant plus de 90 jours, il va donc falloir trouver une solution alternative. Vous pouvez notamment les publier sur la plateforme OneDrive ou les mettre sur un disque dur externe. Il suffit alors de modifier les paramètres pour éviter que ce ne soit publié par défaut sur le Xbox Network, et plutôt sur l'une des deux options qu'on vient de citer. En tout cas, ce sera bientôt la fin d'une ère pour de nombreux screenshots ou clips vidéo. Certains d'entre eux sont sûrement vieux de plusieurs années, et pour quelques joueurs, ce sera dur de leur dire adieu (s'ils ne font pas la manipulation).