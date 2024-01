Quel que soit le support, les joueurs apprécient généralement les systèmes de succès. Ils permettent de se distinguer au sein de la communauté ou simplement de collectionner, donnant l'impression de terminer complètement un jeu vidéo. Sur Xbox, le système de succès est un élément essentiel de l'expérience des joueurs. Et Microsoft pourrait bien le transformer radicalement très prochainement...

Rumeurs pour la Xbox

Le système de succès pourrait connaître une refonte majeure en 2024 sur Xbox Series et One. En effet, dans un épisode récent du podcast XboxEra, le journaliste et insider Shpeshal Nick a commenté une mise à jour imminente, suggérant que des changements pourraient survenir cette année. Jusqu'à présent, aucune date précise n'avait été mentionnée pour cette refonte.

Le système de succès Xbox, en place depuis presque deux décennies, est resté relativement inchangé. Xbox a maintenu son système de récompenses en l'état. Cependant, selon Shpeshal Nick, il pourrait y avoir pas mal de changements et d'évolutions :

Ce que j'entends, c'est que la Xbox est presque prête avec sa refonte des succès, avec de nombreux changements, nous devrions voir ça l'année prochaine. Quand ils disent l'année prochaine, je suppose qu'ils sont conscients du fait que c'est le réveillon du Nouvel An, donc je suppose qu'ils veulent dire 2024. Mais nous devrions, au moins, le voir en démonstration, car vous savez comment parfois ils mettent des choses en version bêta et ensuite cela passe par différents niveaux.

À quoi peut t-on s'attendre ?

Plusieurs améliorations sont attendues par la communauté des joueurs Xbox, telles que :

Des succès « Diamant » ou « Platine » pour la complétion à 100 %.

Une vitrine de succès sur les profils des joueurs.

Un meilleur système de suivi pour les succès en cours.

Un processus pour signaler des succès défaillants ou buggés.

Ces changements pourraient marquer une étape importante dans la feuille de route de Microsoft pour la Xbox. Il reste à espérer que ces améliorations seront à la hauteur des attentes des joueurs et apporteront une nouvelle dimension à l'expérience Xbox. Pour la petite histoire, Microsoft a introduit le système de succès avec la sortie de la Xbox 360. Chaque jeu offrait une série de défis, nommés "succès", chacun attribuant des points contribuant à un score total de succès pour le profil du joueur. Avec le temps, les créateurs de jeux ont rapidement intégré le système de succès, proposant des défis variés. C'est clairement une partie intégrante de l'expérience et de nos jours on imagine assez mal un jeu sans.