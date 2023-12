La prochaine Xbox e Microsoft suscite déjà de l'intérêt, bien qu'elle ne soit pas attendue avant plusieurs années. Cela démontre que les constructeurs planifient longtemps à l'avance. Dans ce cadre, des détails émergent sur ce qui pourrait être l'élément central de la future console du géant américain. Avec à la clé, un plan assez malin pour doubler son principal concurrent : Sony.

Une Xbox en avance pour doubler la PS6 mais...

Il est important de prendre avec prudence les informations suivantes, qui restent à l'état de rumeurs. D'après une vidéo récente de RedGamingTech, un YouTubeur reconnu dans le domaine du hardware, le calendrier de sortie de la prochaine Xbox de Microsoft aurait subi des changements significatifs depuis les fuites de documents par la FTC plus tôt cette année. D'après ses sources, la console serait lancée en 2026 et équipée d'un processeur Zen 5, contrairement aux informations des documents qui mentionnaient un CPU Zen 6. La sixième itération de l'architecture Zen ne serait pas prête pour cette date.

La raison pour laquelle Microsoft prévoit de lancer la prochaine génération de Xbox avant la PlayStation 6 est apparemment liée à sa volonté de définir les tendances pour la nouvelle génération de consoles, comme cela a été le cas avec succès pour la génération Xbox 360. Bien que moins puissante que la concurrence, cette stratégie rendrait la console moins chère que la PlayStation 6 et permettrait à Microsoft de proposer par la suite une version matérielle plus performante. Il n'est pas encore certain que Microsoft proposera deux modèles de sa prochaine console, mais des rumeurs suggèrent qu'un modèle axé sur le cloud gaming couvrirait ce segment du marché, ce qui serait logique compte tenu de l'accent mis par l'entreprise sur le Xbox Game Pass et le cloud gaming.

Xbox Series X et S

Zen 5, Zen 6, ça veut dire quoi tout ça ?

Le terme Zen fait référence à une série d'architectures de processeurs développées par AMD, une entreprise bien connue dans le monde de la technologie pour ses processeurs et ses cartes graphiques. Pour simplifier, l'architecture d'un processeur est comme le plan de conception qui définit comment il fonctionne et traite les informations.

Chaque génération de l'architecture Zen apporte des améliorations par rapport à la précédente, que ce soit en termes de vitesse, d'efficacité énergétique, ou de capacité à gérer plusieurs tâches à la fois. Actuellement l'architecture qui domine 2023 chez AMD est la Zen 4. La Zen 5, qui alimenterait la prochaine console Xbox, doit arriver dans le courant de l'année 2024 (premier semestre) et la Zen 6 quelque part entre 2025 et 2026. Zen 6 devrait utiliser des technologies de processus en 3 nm et 2 nm, visant une augmentation de 10 % de l'IPC (Instructions Par Cycle) par rapport à Zen 5.

L'IPC est une mesure de la performance d'un processeur. Elle indique le nombre moyen d'instructions qu'un processeur peut exécuter pour chaque cycle d'horloge. Une augmentation de 10 % signifie que le Zen 6 serait capable d'exécuter 10 % d'instructions en plus par cycle d'horloge par rapport à son prédécesseur, Zen 5. Cela se traduit par une meilleure performance, car le processeur peut accomplir plus de tâches dans le même intervalle de temps.

Et par rapport aux consoles actuelles et la future PS6 ?

Voici un récapitulatif des différentes architectures selon les consoles :