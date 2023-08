Il est impossible de le nier : ces dernières années, les consoles de jeu et les PC ultra-portables sont devenus particulièrement à la mode. Ceci est largement dû au succès de la Nintendo Switch. Parmi les dispositifs les plus en vogue, on compte le Steam Deck, l'Asus ROG Ally, et prochainement la PlayStation Portal, même si cette dernière se concentre sur le cloud gaming. Face à cette tendance et à l'engouement pour ce mode de jeu, peut-on imaginer Microsoft suivre le mouvement en proposant éventuellement une Xbox portable ?

Une Xbox aussi dans la danse ?

La Gamescom est le moment idéal pour les éditeurs et constructeurs de dévoiler leurs projets. Microsoft n'est pas en reste, comme en témoigne une interview de Phil Spencer réalisée par nos confrères d'Eurogamer. L'un des sujets phares abordés concernait la possibilité d'une Xbox portable. À l'évidence, les chances semblent minces. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a justifié cette position en expliquant que presque tous les jeux Xbox sont déjà jouables sur des dispositifs portables tels que le Steam Deck et l'Asus ROG Ally, et que beaucoup supportent la fonctionnalité de cross-save.

Pour moi, mon ROG Ally est comme ma Xbox portable. Presque tous les jeux supportent la fonction de cross-save, ce qui me permet de continuer ma partie où que je sois. Mes amis sont toujours présents si je lance un jeu multijoueur. Et, lorsque je rentre chez moi et reprends ma console, la transition est parfaitement fluide.

Il a précisé qu'en ce qui concerne le ROG Ally, à part le fait qu'il n'ait pas été fabriqué par Microsoft, il offre une expérience similaire à celle d'une Xbox portable, à l'exception du nom.

Que signifie réellement l'expérience du joueur ? Mettons de côté la couleur de la coque ou le nom inscrit à l'arrière. En quoi cette expérience diffère-t-elle en déplacement de celle que je vis avec ma console habituelle ?

Une bibliothèque déjà énorme sur le Rog Ally

Il appuie son argument en évoquant l'expérience du Game Pass. Avec un accès au Game Pass, sa bibliothèque de jeux est toujours à portée de main. De ce fait, il ne voit pas l'utilité d'une console Xbox dédiée. Effectivement, nous avions évoqué ce point lors de notre test du Rog Ally, une console que nous avons particulièrement appréciée pour ses performances, notamment en termes de puissance matérielle.

Ainsi au lieu de se lancer dans la création d'une nouvelle console portable, Microsoft semble opter pour une stratégie plus intégrative, capitalisant sur l'écosystème existant. Plutôt que de créer un nouveau dispositif à chaque nouvelle tendance, le géant préfère visiblement tirer le meilleur parti de ce qui existe déjà, en le rendant plus flexible et interconnecté.

À moins d'un revirement majeur de situation, les chances de voir émerger une Xbox portable dans les prochaines années sont quasiment nulles. Misez davantage sur un développement accru des services tels que le Xbox Game Pass, avec une intégration sur la majorité des plateformes. C'est la stratégie que Microsoft souhaite adopter. Il semble donc que les rumeurs concernant un potentiel projet portable soient infondées, ou que les plans aient désormais changé.