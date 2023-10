L'année dernière a marqué l'introduction du xScreen. Il s'agit d'un accessoire Xbox innovant qui transforme la Xbox Series S en console portable, permettant ainsi l'expérience mobile. Cet écran de 11,6 pouces (1080p), commercialisé à 249,99 dollars, se fixe à l'arrière de la Xbox Series S, métamorphosant la console en une sorte d'ordinateur portable.

Une console "presque" portable ?

S'éloignant des petits écrans LCD d'antan qui se rattachaient aux consoles, le xScreen se distingue par sa haute qualité et sa simplicité d'utilisation. L'écran lui-même est la pièce maîtresse de l'appareil. Il offre une résolution de 1080p avec une fréquence de rafraichissement de 60Hz, d'excellents angles de vision et une luminosité optimale pour le jeu en extérieur. C'est ce que l'on peut lire dans les divers avis sur le produit.

La réactivité est également au rendez-vous, avec une absence notable de latence ou de problèmes de rémanence. Même si les niveaux de noir pourraient être améliorés selon les tests... Une avancée majeure réside dans le fait que l'écran est désormais officiellement conçu pour Xbox, ayant subi une série de tests et de validations rigoureux par l'équipe d'assurance qualité Xbox. Ce sceau d'approbation de Microsoft garantit ainsi la fiabilité de l'outil.

La connexion du xScreen à la Xbox Series S est rendue possible par le biais d’un port USB-A et du port HDMI, assurant une fixation se voulant stable et sûre. L'appareil se replie en un ensemble compact et facilement transportable, même si l'ajout d'une protection supplémentaire est recommandé pour prévenir tout dommage.

Une bonne idée

L'alimentation du xScreen est directement puisée depuis le port USB de la Xbox Series S. Cela élimine la nécessité d'une alimentation séparée. Toutefois, il faut noter que l’utilisation de l'écran bloque l'accès aux ports Ethernet et USB supplémentaires de la console. Cela laisse ainsi disponible uniquement le port USB frontal pour les accessoires. Dommage.

Le xScreen intègre des fonctionnalités additionnelles, telles qu'un réticule optionnel pour les jeux FPS, ainsi que des commandes intégrées pour ajuster les paramètres de l'écran. Mais aussi le volume des haut-parleurs intégrés. Un étui de transport optionnel, vivement recommandé par le constructeur, est également disponible pour protéger. À la fois le xScreen et la Xbox Series S durant vos déplacements, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité pour l'écran et sa charnière potentiellement fragile.