Le grand manitou Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a confirmé que le groupe planche bien sur la création d'une Xbox Portable dans le cadre d'une interview auprès de Bloomberg s'intéressant également aux plans du géant américain s'agissant d'autres rachats après l'historique opération relative à Activision Blizzard. Si une telle machine est donc officiellement dans les cartons, il va toutefois falloir attendre visiblement un long moment avant d'en voir la couleur.

Phil Spencer confirme enfin l'existence d'une Xbox Portable

Cela fait plusieurs mois qu'on entend tout et son contraire à propos d'une Xbox Portable en préparation chez Microsoft. D'un côté, certains arguaient qu'il s'agirait d'une machine à part. De l'autre, il serait question de s'inspirer de la Nintendo Switch pour la prochaine génération de consoles. Phil Spencer lui-même se montrait jusqu'à présent frileux de confirmer ou infirmer les rapports faisant état d'un concurrent au Steam Deck à la sauce Microsoft.

Celui-ci s'est finalement décidé à confirmer officiellement la chose auprès de Bloomberg. Nous apprenons ainsi que des prototypes pour une Xbox Portable sont bel et bien en chantier. À l'en croire cependant : « quelque forme que l'appareil prendra à terme, il faudra attendre au moins quelques années pour le découvrir ». En-dehors de l'existence d'une telle machine, nous ne sommes donc pas plus avancés.

Pour rappel, d'autres appareils concurrents du très populaire Steam Deck proposent en guise de système une adaptation de Windows, avec une interface rappelant grandement celle des Xbox Series. On peut notamment citer dans le domaine la plébiscitée ASUS ROG Ally. La console portable estampillée Xbox, qui devrait être un appareil natif et non basé sur le Cloud, pourrait prendre cette forme. Compte tenu de l'intérêt de Microsoft pour le Cloud, avec sa propre solution dans le domaine, et sa volonté de créer un écosystème interdépendant, un équivalent de la PlayStation Portal ayant besoin d'une console de salon ou d'un PC pour fonctionner n'est également pas totalement exclu. Il faudra en tout cas, dixit Phil Spencer lui-même, attendre encore un moment pour en avoir le cœur net.

Phil Spencer confirme les plans de Microsoft pour une console portable.

Source : Bloomberg