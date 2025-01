Lors du CES 2025, Microsoft a officiellement annoncé l'arrivée de sa très attendue Xbox portable. Que Phil Spencer avait mentionné il y a peu. Cet appareil promet de réunir le meilleur des expériences console et PC en un seul dispositif nomade. Jason Ronald, vice-président des appareils de jeu Xbox et de l'écosystème chez Microsoft, a partagé des détails enthousiasmants sur ce projet qui pourrait bien transformer le paysage du jeu vidéo portable.

Une nouvelle ère pour le jeu nomade avec la Xbox Portable

Jason Ronald, qui a précédemment dirigé le développement des Xbox One X et Xbox Series S|X, a expliqué à The Verge que l'objectif est de combiner les innovations du monde des consoles avec celles du PC avec cette Xbox Portable. Il a déclaré que Microsoft souhaite apporter les avancées développées pour les consoles Xbox au secteur du jeu portable, en créant une expérience unifiée et simplifiée pour les joueurs.

L'ambition de Microsoft est de fusionner la puissance et la flexibilité de Windows avec la simplicité d'utilisation d'une console Xbox. Le meilleur des deux mondes donc. Ronald a souligné que, bien que Windows soit un système d'exploitation de classe mondiale, il reste souvent complexe pour les joueurs qui recherchent une expérience plus directe. La Xbox portable vise à placer le joueur et sa bibliothèque de jeux au centre, en éliminant les obstacles techniques souvent associés au PC.

Je dirais que nous réunissons le meilleur de la Xbox et de Windows. Jason Ronald au micro de The Verge

L'un des objectifs clés est de rendre l'utilisation de cette console aussi intuitive que possible. Les joueurs pourront accéder à leurs jeux sans avoir à naviguer dans les paramètres complexes de Windows. Cela signifie moins de temps passé à configurer et plus de temps à jouer.

Starfield un jour sur Xbox Portable ?

Bien que la sortie de la Xbox portable ne soit pas imminente, Jason Ronald a indiqué que Microsoft partagera beaucoup plus d'informations plus tard cette année. Des rumeurs suggèrent que l'appareil pourrait être lancé fin 2026, possiblement en même temps que la prochaine console Xbox de salon.

L'annonce de Microsoft intervient alors que plusieurs nouveaux appareils portables, équipés du processeur Ryzen Z2 d'AMD, sont également en préparation. La concurrence s'intensifie dans le domaine du jeu portable, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui bénéficieront de technologies innovantes et de choix plus variés.

Source : The Verge