Xbox tient ce soit à 19 heures chez nous un Partner Showcase. On vous explique dans le détail comment suivre l'événement en direct et quelques annonces attendre.

Après le Xbox Developer_Direct, la branche gaming de Microsoft ne chôme pas et nous prépare déjà un second événement. S'il ne faut pas s'attendre à des annonces aussi folles que de la part des studios appartenant au géant américain, nous pourrions toutefois être agréablement surpris. Demandez le programme !

Un nouvel événement Xbox à ne pas manquer

Comme son nom l'indique, le Xbox Partner Showcase va mettre en avant les jeux dits « third party ». Il ne s'agit donc pas des productions issues des studios appartenant à Microsoft, comme un certain jeu Indiana Jones ou Avowed. Pour autant, il devrait y avoir du beau monde, dont des studios comme Capcom ou encore Nexon. L'événement sera retransmis en direct à partir de 19 heures chez nous. Vous pourrez le suivre sur la chaîne YouTube Xbox officiel, ou via l'embed ci-dessous. La présentation devrait durer une trentaine de minutes et nous régaler de nombreux trailers.

À ce titre, Microsoft a déjà annoncé certains des jeux étant mis en vedette ce soir :

Tales of Kenzera : ZAU : un Metroidvania engagé développé par le studio indépendant Surgent Studios et Abubakar Salim. Le titre est ainsi attendu le 23 avril 2024 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : un jeu d'action rappelant à s'y méprendre Onimusha et développé par Capcom. Le jeu est en tout cas attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S à une date encore indéterminée.

The First Berzerker: Khazan : un jeu d'action qui frôle avec le Souls-like et développé par Nexon. Sa date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X/S n'est cependant pas encore connue.

Il ne s'agit toutefois que de la face visible d'un iceberg d'environ 30 minutes. Parmi les annonces « surprises » à attendre, nous pourrions par ailleurs avoir la confirmation d'une trilogie STALKER attendue en juin sur consoles. Rendez-vous donc à 19 heures ce soir pour connaître le reste du programme. Nous serons évidemment sur le pont pour vous couvrir tout cela en direct.