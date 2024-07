Il y a peu, nous vous rapportions que Sony avait plusieurs soucis avec ses services. Tout d’abord, l’application liée au programme de fidélité pédalait dans la semoule. D’abord inutilisable, puis salement amochée, elle a fini par être rétablie en grande partie. C’est à ce moment-là que le PSN a eu une panne qui a durée entre quelques minutes et quelques heures pour certains utilisateurs. Et voilà qu’hier, c’est au tour de Xbox de faire face à de très gros problèmes sur son Xbox Live.

Une panne généralisée met les services Xbox K.O

Tous les services Xbox sont restés inaccessibles hier soir chez nous et ce pendant une bonne partie de la nuit. Une panne massive et généralisée qui a paralysé les joueurs. Pratiquement toutes les fonctionnalités étaient HS, que ce soit le jeu en ligne, l’accessibilité à certains jeux et applications, les services de messagerie… impossible d’utiliser les fonctionnalités live de sa Xbox Series.

Une panne rapidement identifiée par Microsoft qui s’est vite mis sur l’affaire. Il aura tout de même fallu plus de 5 heures au support technique pour corriger le tir. À l’heure où ces lignes sont écrites, normalement tout est sous contrôle même si visiblement quelques problèmes résiduels persistent encore. C’est en tout cas ce que rapporte une poignée d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de joueurs se sont d’ailleurs plaints de cette politique où tout est connecté. Une fois encore, la question de la connexion obligatoire pour certains jeux ou services est revenue sur le tapis. Avec une panne comme celle-ci, presque tout ce que l’on possède devient alors inutilisable et ce, même si l’on a payé pour, bien entendu. Une facture qui ne prend pas non plus en compte le temps perdu lors de ce genre d’incidents. Autant de petites choses qui chatouillent les nerfs des utilisateurs à chaque fois que les services en ligne partent en cacahuète et ce, peu importe la marque.

Quoi qu’il en soit, en théorie, vous ne devriez plus avoir de problèmes pour utiliser les services Xbox. Le support a affirmé que tout été normalement rentré dans l'ordre. Microsoft n’a toutefois pas communiqué autour des raisons de cette panne généralisée. On ne sait donc pas si c’était un acte malveillant, ou un vrai problème technique. À surveiller donc.