Xbox et la Fédération Française de Football (FFF) s’associent pour promouvoir des valeurs communes axées, entre autres, autour de la diversité et de l’inclusivité.

Entre deux rachats, Xbox aime aussi enchaîner les partenariats. La branche gaming de Microsoft s’est associée à l’un des grands noms français pour promouvoir des valeurs qui lui sont chères : la Fédération Française de Football (FFF).

Xbox et la FFF s'associent

Xbox devient le partenaire gaming officiel de la Fédération Française de Football (FFF). Ce jeudi 24 mars, la marque verte a révélé cette nouvelle association au Stade de France devant un parterre de journalistes et influenceurs avec une performance son et lumière, avant de le révéler au grand public sur ses réseaux sociaux. Une association construite autour de valeurs communes de diversité et d'inclusion.

Le jeu vidéo et le foot ont tous deux le pouvoir de rassembler des personnes de tout horizon autour d’une passion commune, dans le respect de leurs différences. C’est avec l’ambition de promouvoir cette philosophie que Xbox et la FFF se sont rapprochés, ce qui permettra au passage à Microsoft de renforcer sa devise «Power Your Dreams» tout en «permettant aux fans de football, aux associations, aux clubs amateurs, au football féminin et à tous ceux qui aiment les jeux vidéo de s’épanouir», explique la firme de Redmond dans un communiqué de presse.

Promouvoir la diversité et aider les clubs amateurs

Plus concrètement, cette alliance vise à offrir un soutien au football amateur via le Xbox FC. Un nouveau programme qui prévoit la rénovation d'infrastructures de plusieurs clubs français avec de nouveaux vestiaires, des zones de jeu dédiées, des lieux d'entraînement et des équipements flambant neufs aux couleurs de Xbox et de la FFF. «L’opération vise à réaliser le rêve des jeunes footballeuses et footballeurs amateurs. L’engagement de Xbox et de la FFF est de veiller à ce que ces nouvelles infrastructures soient entretenues et à ce que ces clubs bénéficient d’initiatives supplémentaires au fil du temps», explique la marque.

Autre gros projet, le Xbox Day, une journée ouverte aux clubs de football amateur dédiée à l’inclusion et à la diversité qui se tiendra le 21 mai 2022 à Clairefontaine. Au programme, des activités touchant aussi bien au foot qu’au jeu vidéo avec une visite du centre d'entraînement de l'équipe de France, un tournoi de football mixte, la finale de l’eCup FFF, une initiation au Cécifoot ou encore des ateliers inclusifs animés par des associations et des experts pour apprendre à jouer différemment et à avoir de bonnes pratiques du numérique. L'événement sera porté par Kadidiatou Diani (footballeuse internationale française) et Domingo (streamer).