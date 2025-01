Alors que tous les yeux sont braqués sur Big N maintenant que les accessoiristes s’en donnent à cœur joie avec la Nintendo Switch 2 au CES, Xbox pourrait bien lui emboîter le pas. La rumeur voulait que le constructeur américain fasse une belle surprise à sa communauté pour inaugurer comme il se doit la nouvelle année 2025 et cela devrait bien être le cas.

Un Xbox et Nintendo Direct très bientôt ?

Tom Warren de The Verge avait d’abord lancé l’alerte. Le journaliste bien informé avait affirmé qu’il fallait s’attendre à un événement Xbox en janvier. En toute logique, il devrait s’agir d’un Developer Direct, mettant en lumière les jeux estampillés Xbox Games Studios à venir dans cette nouvelle année, mais pas que. La firme de Redmond rameute généralement quelques autres développeurs pour faire quelques annonces surprises. Les jours défilaient sans une prise de parole officielle de l’éditeur, mais ce serait sur le point de changer. Le leaker eXtas1s, habituellement bien renseigné lorsqu’il s’agit de la marque et de son service, vient en effet raviver la rumeur.

Dans un tweet cryptique, l’insider laisse entendre que Microsoft annoncerait un nouvel événement demain et un autre chose le 23 janvier 2025. Le post en question laisse planer le doute avec plusieurs cas de figure possibles. Le premier : Xbox donnerait rendez-vous à sa communauté dès demain pour une présentation lors du 23 janvier. La présence d’un emoji rouge et les leaks s'intensifiant autour de la Nintendo Switch 2, l’une des dates pourrait cependant être liée à un potentiel Nintendo Direct. D’autant que le compte X officiel de la marque a mystérieusement changé sa bannière il y a quelques heures pour laisser place à Mario et Luigi pointant… vers le vide.

Nouvelle bannière de Nintendo Japon ©Nintendo

Une image qui pourrait donc être amenée à se remplir avec le prochain hardware du constructeur. Une autre rumeur veut en effet que Big N ait revu ses plans au vu des derniers leaks en envisageant une communication officielle d'ici le début février. Alors est-ce qu’il s’agit uniquement de Xbox Developer Direct ou aussi d’un Nintendo Direct ? On sera fixés dès demain quoiqu’il arrive, mais vu le passif de l'insider, on penche cependant plus juste pour le premier.