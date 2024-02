Cela fait plusieurs années maintenant que le numérique essaye de supplanter le format physique dans le jeu vidéo. Même ailleurs. Et malgré une progression incomparable avec celle de la génération PS3 et 360 par exemple, les galettes en dur n'ont pas dit leur dernier mot. Néanmoins, un constructeur semble plus enclin à amorcer un virage net à ce niveau, et c'est Xbox. La marque mise déjà énormément sur son Xbox Game Pass pour tenter de surclasser PlayStation et Nintendo dans ce domaine, et ce n'est peut-être que le début.

La fin des jeux physiques sur Xbox ?

La volonté de Microsoft de pousser plus que jamais son Xbox Game Pass va dans le sens de l'abandon progression du physique, mais on n'y est pas encore. Le service a augmenté sa base d'abonnés, certes, mais peine à exploser complètement. La croissance au point d'être un modèle de rentabilité capable, éventuellement, de se débarrasser à court ou moyen terme de « l'ancien monde » et des boîtes, n'est pas suffisante. Mais si ce sujet revient sur le table et spécifiquement chez Microsoft, c'est à cause des licenciements en masse chez Xbox et Activision Blizzard.

Parmi les 1900 emplois supprimés, l'équipe en charge des éditions physiques a été particulièrement touchée. Un signe qui inquiète. Puis en septembre 2023, il y a eu ce leak de la Xbox Series X Brooklin, une version dépourvue de lecteur optique comme la PS5 Éditions numérique. Adieu les jeux physiques pour la firme de Redmond ? « Nous soutenons le format physique, mais nous n'avons pas besoin de développer cela au-delà de la demande des clients. De manière disproportionnée » a déclaré le patron de Xbox Phil Spencer (via Game File). Rassurant ? Le reste des déclarations sèment encore le doute et l'on voit tout de même une grande ouverture.

Notre travail au sein de Xbox est de donner les choses que la majorité des clients veut. Et à l'heure actuelle, cette majorité achète des jeux en version numérique. Les consoles de jeu sont en quelque sorte les derniers appareils grand public dotés d'un lecteur de disque. C'est un véritable problème ne serait-ce qu'en termes de nombre de fabricants, qui construisent les lecteurs, et les coûts associés. Et comme il y a moins de fournisseurs et moins de clients, le coût du lecteur a un impact. Mais je dirais que notre stratégie ne repose pas sur le passage au tout dématérialisé. Nous débarrasser du support physique n'est pas stratégique pour nous. Via Game File.

Hi-Fi Rush en version boite sur PS5 et Series X|S

Phil Spencer a donc fourni un peu une réponse de normand sur la fin des jeux physiques. Mais d'un côté, on voit mal la société annoncer de but en blanc un basculement total vers le numérique. Hellblade 2, l'une des exclusivités Xbox Series X|S les plus attendues, n'aura pas de version physique. Cependant, tout n'est peut-être pas perdu et la situation pourrait s'arranger grâce à des entreprises externes comme Limited Run Games. Une firme spécialisée dans l'édition de jeux qui ne sont déjà pas distribués à grande échelle, bien connue des collectionneurs. Mais ça a un coût et la facture peut vite monter avec les suppléments comme les frais de douane. D'autant qu'après un changement au niveau de la France et de l'Europe, impossible de ne pas se faire vider le portefeuille.

Si l'on cite Limited Run Games, plutôt que Special Reserve Games ou Strictly Limited Games, c'est pour deux raisons. C'est l'une des compagnies les plus célèbres sur ce secteur, mais c'est aussi parce que Bethesda vient de révéler un partenariat pour une version physique d'Hi-Fi Rush sur Xbox Series X|S et PS5. Sans cette initiative, il n'y aurait visiblement jamais eu d'édition boîte du jeu, ne serait-ce que sur les machines Microsoft.