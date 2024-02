La Xbox One et la Series viennent de s'offrir une nouvelle mise à jour avec des changements qui se faisaient attendre au tournant. Voyons un peu tout ce qui change.

Que ce soit la One ou la Series, Xbox tient à ce que ses consoles soient régulièrement peaufinées. Pour ce faire, il déploie des mises à jour diverses et variées. Elles peuvent s'appliquer à ces deux machines, mais également à l’application sur iOS et Android ou celle pour Windows 10 et 11. Du coup, qu'est-ce qu'on a au menu du jour ? Vous allez voir, on a affaire à des changements qui se faisaient attendre de pied ferme. D'ailleurs, ils font déjà des heureux.

Une nouvelle mise à jour déployée par Xbox

On commence par une nouveauté qui va probablement en régaler plus d'un. Dorénavant, vous allez pouvoir utiliser à distance votre Xbox One ou Series avec des contrôles tactiles via votre téléphone. Pour ce faire, il faut simplement utiliser l'application dédiée, et l'affaire est réglée. Auparavant, il fallait obligatoirement faire usage d'une manette connectée au mobile, ce qui n'était pas forcément très pratique. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne, et ça va vous faciliter la vie (on ne transporte pas toujours une manette dans son sac).

Ensuite, on a un nouvel ajout pour l’interface de la Xbox One et de la Series X|S. Il s'agit d'un outil d'auto-calibration qui est guidé par l'utilisateur. Pour y avoir accès, vous devez vous rendre sur l’application « Accessoires Xbox ». Il est alors possible de recalibrer les manettes sans fil. Selon la firme, c'est censé améliorer la réparation de ces dernières, même si ça ne règle pas tout. Typiquement, les problèmes de drift seront toujours présents malgré cette fonctionnalité inédite, mais c'est toujours ça de pris.

Pour finir, on a des petites nouveautés à relever. Dans la section « Mes jeux et applications », vous pouvez enfin filtrer les jeux selon plusieurs critères bien précis : leur accessibilité, les langues disponibles, et les caractéristiques techniques. De même, dans la partie abonnement de la bibliothèque, vous avez l'opportunité de trier les jeux par « Récemment ajoutés ». Dernière modification, une option de restriction d’accès pour les consoles partagées dans certains lieux comme les hôpitaux. Vous l'aurez compris, Xbox n'a pas fait les choses à moitié, et ça fait plaisir de voir un tel suivi de la part de l'entreprise.