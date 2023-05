Microsoft s'apprête à mettre en ligne, progressivement, une mise à jour système pour ses consoles Xbox. Et bien qu'elle ne contienne pas encore la refonte de l'interface, actuellement accessible à un public restreint, elle améliore l'expérience globale. Plus particulièrement pour celles et ceux qui avaient un sérieux souci avec leurs manettes. Tous les détails.

La mise à jour système de mai des consoles Xbox est presque là !

Après la Nintendo Switch et la PS5, c'est au tour des consoles Xbox d'être patchées. Dans un article publié sur le blog XboxWire, le constructeur a fait le point sur les nouveautés à attendre. Ce n'est pas un bouleversement total, mais il y a quand même des modifications notables.

Une fois que cette mise à jour sera disponible et installée sur votre machine, vous pourrez voir les gamertags Xbox de vos amis Discord. À condition, bien entendu, que ces derniers aient fait la démarche de lier leurs deux comptes. La firme de Redmond indique qu'il « sera ainsi plus facile de les ajouter en amis et de les inviter pour des sessions de jeu ».

Les Quêtes Xbox Game Pass - qui recevra un très gros jeu surprise en mai - seront plus facilement identifiables. Pour cela, un onglet « Récompenses » sera ajouté. À l'heure actuelle, ces missions spéciales étaient rangées dans « Jeux ».

Vous pouvez également vous rendre rapidement dans cette section en appuyant sur le bouton Xbox pour ouvrir le Guide, en choisissant Profil & Système, puis en sélectionnant votre profil et Mes Récompenses. Après avoir récupéré toutes vos Récompenses, rendez-vous dans l’application Microsoft Rewards de votre Xbox pour dépenser vos points. Utilisez ces derniers pour obtenir des cartes cadeaux Xbox, dont vous pourrez vous servir pour acheter du contenu numérique pour vos titres, des jeux, des appareils, des films, des applications, des accessoires et plus encore. Via Xbox Wire.

Puisqu'on parle lisibilité, il sera aussi plus aisé de trouver vos prochains jeux sur le Microsoft Store. En effet le portail Web, comme celui des consoles, va se doter de nouvelles options de tri et de filtres. Les recherches pourront être effectuées en fonction du prix, des langues proposées, des fonctionnalités d'accessibilité ou des abonnements.

Ce bug de manettes en passe d'être corrigé

Mais le plus important dans cette mise à jour système de mai 2023, c'est la résolution de ce bug critique. Certains utilisateurs qui ont des manettes avec des batteries internes, comme la Elite Series 2 ou le Xbox Adaptive Controller, ont vu l'autonomie de celles-ci fondre comme neige au soleil. Un comportement anormal qui était temporaire et qui est en passe d'être réglé donc. Et ce n'est pas le seul souci.

D'autres joueurs ont été confrontés à une déconnexion de leur manette dans un cas bien précis. En cas d'utilisation d'un casque audio, en jouant en 4K 120fps avec l'option « Autoriser une fréquence d’actualisation variable » activée, la manette pouvait ne plus répondre. Cette nouvelle mise à jour Xbox va remédier à ce bug. Veillez cependant à bien mettre à jour votre manette via la connexion sans fil ou USB.

Dans les prochaines semaines, l'interface Xbox fera peau neuve. Un nouveau design qui fera de place pour faire briller votre fond d'écran fétiche. Un lifting qui retouchera en même temps la taille des tuiles. Une critique qui était régulièrement revenue. La navigation sera également meilleure grâce aux boutons sur le haut de l'écran.

Cette nouvelle interface, avec une refonte de la Home, est disponible aux membres Insider Alpha et Alpha Skip-Ahead. Pour les autres, il faudra attendre le lancement officiel. Quand ? Quand ce sera prêt !