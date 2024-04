Après la récente mise à jour PS5, l'écosystème Xbox fait peau neuve en ce jeudi 11 avril 2024. En février dernier, Microsoft avait déjà réalisé des ajustements au niveau des options de tri pour les jeux et applications, et avait introduit de nouvelles fonctionnalités. Une option afin de mieux gérer les consoles partagées et un outil pour calibrer vos manettes. Si votre périphérique venait à avoir un souci étrange, comme des réponses incohérentes, n'hésitez pas à lancer l'outil d'auto-calibration via l'application Accessoires Xbox. Pour ce mois-ci, la firme de Redmond repense l'interface.

La mise à jour Xbox d'avril disponible sur PC...

Microsoft tient une promesse faite il y a quelques semaines, à savoir le déploiement des hubs de jeu via la mise à jour Xbox d'avril 2024. C'est quoi les « hubs de jeu » ? Un endroit de l'interface qui compile des informations utiles sur vos titres en cours. Tout en haut, il y a par exemple un résumé du temps de jeu, de la dernière fois que vous avez lancé un titre, le nombre de succès et de G débloqués. Ca permet de suivre votre progression en détail pour résumer, et de voir aussi quels amis de votre liste sont en train de parcourir le même soft.

De plus, vous pouvez avoir plus facilement accès aux derniers DLC et add-ons récents, d'obtenir des infos directement de la part et des développeurs, ou comme on peut le constater sur le screenshot ci-dessous, d'afficher en un clic le dossier où sont enregistrées les captures (images, vidéos). « Avec le déploiement officiel des hubs de jeu pour tous les joueurs et joueuses sur l’application Xbox, nous ramenons également une fonctionnalité très appréciée des fans : les captures d’écrans de jeu. Tous les clips de jeu ou captures d’écran que vous avez réalisés à l’aide de la barre de jeu pour un jeu spécifique seront désormais affichés dans le hub de jeu correspondant et stockés localement sur votre PC » explique le blog Xbox Wire.

De même, la mise à jour système d'avril 2024 permet au constructeur de tester une nouvelle fonctionnalité de navigation. Elle se situe dans la section « What's Happening » de l'onglet Game Pass dans l'application Xbox PC.

Crédits : Xbox Wire.

... et les consoles Microsoft

On n'a parlé que du PC, mais les consoles Xbox ont bien des nouveautés. Parmi elles, une option pour couper le son si vous utilisez Discord Voice. Si vous n'avez pas envie d'entendre le son d'autres personnes du même canal ou de l'appel, il suffit d'ouvrir le « Guide », d'aller dans « Options », puis de choisir « Couper le son ».

Depuis plusieurs mois, il est interdit de conserver ses captures sur une machine plus de 90 jours. Les solutions ? Tout transférer sur un disque dur externe pour être sûr de rien perdre, ou passer par le système de sauvegarde dans le cloud de Microsoft, OneDrive. Désormais, avec la mise à jour d'avril 2024, vous recevrez une notification pour vous informer qu'il ne vous reste que peu d'espace de stockage disponible. Enfin, vous pouvez aussi empêcher quiconque d'installer et de désinstaller des jeux ou applications. Pratique pour éviter une erreur d'un petit frère ou d'une petite sœur ! Pour accéder à cette option inédite, voici comment faire :

Aller dans « Réglages »

Puis dans « Système »

Ensuite, direction « Restriction d'accès »

« Vous pouvez activer les restrictions d’accès à l’aide d’un « code invité » et désactiver ces nouvelles commandes lors de l’installation ou de la désinstallation d’un jeu ou d’une application. Votre invité sera alors invité à saisir le « code invité » pour terminer l’activité » ajoute le Xbox Wire.