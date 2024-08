« Il y a des news qui donnent le smile » comme dirait l’autre. À l’heure où les licenciements et fermetures sont légion dans l’industrie, il y a parfois de bonnes nouvelles. L’un des studios Xbox récemment sera ressuscité et l’une de ses licences avec.

Le rachat historique d’Activision Blizzard a eu des conséquences désastreuses en interne. Microsoft avait taillé dans les effectifs de sa nouvelle acquisition, puis chez ses entreprises chargées de produire des jeux estampillés Xbox, avant de fermer quatre de ses studios. Arkane Austin, Tango Gameworks, Roundhouse Studios et Alpha Dog ont tous baissé le rideau, mais à la surprise générale l’un d’entre eux va être sauvé.

Un studio Xbox renaît de ses cendres

Au milieu des licenciements, des fermetures de studios et des projets annulés, il y a parfois de bonnes nouvelles. Fermé par Xbox le 14 juin 2024, Tango Gameworks n’aura pas mis la clé sous la porte très longtemps. Le studio de Bethesda responsable de The Evil Within, Ghostwire Tokyo et l’excellent Hi-Fi Rush revient déjà d’entre les morts grâce à Krafton. Le groupe coréen connu pour PUBG a finalement sauvé l’ancien studio de Shinji Mikami, qui deviendra alors sa première acquisition japonaise. Tango Gameworks vient donc gonfler ses rangs aux côtés de Unknown Worlds (Subnautica) et Striking Distance Studios (The Callisto Protocol).

« Dans le cadre de cet accord stratégique, nous prévoyons de collaborer avec Xbox et ZeniMax pour garantir une transition en douceur et maintenir la continuité chez Tango Gameworks », explique le géant coréen dans son communiqué de presse officiel. Non content de récupérer plusieurs talents, comme le directeur créatif John Johanas, Krafton met également la main sur la licence Hi-Fi Rush. L’espoir renaît pour une suite et le fameux portage sur Nintendo Switch 2 qui avait fait parler de lui. Bethesda conserve en revanche les propriétés intellectuelles de Ghostwire Tokyo et The Evil Within.

« Nous allons permettre à cette équipe talentueuse de continuer à développer la licence Hi-Fi Rush et d’explorer de futurs projets », a ajouté Krafton. Dans son communiqué, le groupe affirme son intention d’encourager les équipes à « poursuivre son engagement en faveur de l'innovation et la création de nouvelles expériences passionnantes ». La dernière franchise du studio avait connu son petit succès sur Xbox et le Game Pass avec deux millions de joueurs un mois après sa sortie. L’aventure continue pour Tango Gameworks, mais ce ne sera malheureusement pas le cas de nombreux autres studios.

Source : Krafton