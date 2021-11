La dernière mise à jour de la liste des jeux rétrocompatibles avant celle d’hier soir avait été présentée par Microsoft comme étant la dernière. Mais comme souvent dans le monde du jeu vidéo, et dans la vie en général, les plans ont changé. Le géant américain a en effet tiré une salve supplémentaire et conséquente à l’occasion des 20 ans de Xbox. Et selon le géant américain, cette fois, c’est bien la der des der.

Les Xbox Series X|S et Xbox One ne recevront plus de mise à jour au programme de rétrocompatibilité, et c'est Microsoft qui le dit. Pour fêter les 20 ans de sa première console, le géant américain a annoncé hier avoir ajouté plus de 70 titres issus des catalogues de la première Xbox et de la Xbox 360 à la liste des jeux rétro utilisables sur Xbox One et Xbox Series X|S.

On vous jure que c’est fini

Mais le revers de la médaille, c’est que ce sont les derniers. Dans une déclaration officielle envoyée au site américain IGN, Microsoft confirme la chose. Et explique vaguement pourquoi :

Oui, il s’agit du dernier ajout de jeux Xbox 360 et de jeux de la Xbox originale au programme de rétrocompatibilité. Nous avons atteint les limites de notre capacité à ajouter des jeux supplémentaires au catalogue. Et ce, à cause de restrictions en matière de licences ou de restrictions d’ordre légal ou technique. Nous savons que nous avons déjà dit ça par le passé. Mais nous sommes revenus là-dessus une dernière fois pour ajouter au catalogue le plus de jeux réclamés par les fans possible afin de fêter notre 20e anniversaire.

Les fans de longue date des consoles Xbox vont donc devoir se faire une raison. La liste mise à jour hier ne devrait plus bouger. Cela étant dit, Microsoft avait déjà émis une telle affirmation. Et 70 jeux ont été ajoutés hier. Par conséquent, il est légitime de se demander si une forte demande ne pourrait pas inciter Microsoft à revoir sa position. Si la firme de Redmond estime avoir suffisamment à y gagner financièrement ou en termes d’image, elle a clairement la force de frappe pour faire tomber la plupart des barrières.

En termes de rétrocompatibilité sur Xbox, certaines montagnes sont infranchissables

Même si Microsoft décide de changer son fusil d’épaule une seconde fois, sa manière de gérer la rétrocompatibilité l’empêchera toujours de rendre jouables l’intégralité des catalogues Xbox et Xbox 360 sur Xbox One et Xbox Series S|X. En effet, l’ajout de chaque titre se fait au cas par cas en accord avec l’éditeur concerné.

Certaines sociétés ayant proposé des titres sur Xbox et Xbox 360 ont fermé depuis. Même constat pour des créateurs de logiciels utilisés sous licence pour développer ces titres. Il existe par conséquent des situations qui empêchent légalement de proposer à nouveau ces titres. D’autant plus que les jeux rétrocompatibles peuvent être achetés en dématérialisé sur le Microsoft Store. Il apparaît donc que les joueurs Xbox vont devoir se contenter de la liste actuelle. Avec plusieurs centaines de jeux au compteur, il y a clairement de quoi faire.

Que vous inspire cette situation ? La liste actuelle vous convient-elle ? Pensez-vous que Microsoft a vraiment fini d’ajouter des jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X|S et Xbox One ? Quels titres importants manque-t-il selon vous ? Dites nous tout dans les commentaires ci-dessous.