Est-on en train d'assister à la fin d'une époque ? Alors que le constructeur américain fêtait il y a peu les 20 ans du lancement de la Xbox première du nom, les joueurs apprenaient avec une certain tristesse l'arrêt du vaste programme de rétrocompatibilité qui permet de profiter des ludothèques des deux premières générations de consoles sur les deux suivantes. Pour justifier cette annonce, Microsoft invoquait des restrictions légales, mais également techniques. Ces mêmes considérations sont aujourd'hui mentionnées pour expliquer l'arrêt d'une autre spécificité maison : le FPS Boost.

135, le nombre d'or

Afin de profiter des classiques d'hier sur un hardware en constante évolution, Microsoft propose depuis plusieurs années de vraies améliorations de confort, à commencer donc par une fréquence d'images plus élevée, mais aussi la gestion automatisée du HDR. Malheureusement pour les joueurs néo-rétros, Microsoft semble avoir fait le tour des jeux Xbox améliorables, comme l'explique le chef de projet Jason Ronald au micro d'Iron Lords Podast :

Actuellement plus de 130 jeux profitent du FPS Boost, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles améliorations comme l'amélioration du framerate ou l'automatisation du HDR. Mais je peux vous dire que nous avons tenté d'appliquer la technologie que nous utilisons actuellement pour le FPS Boost à bien plus que ces 130 jeux, et nous rencontrons parfois des bugs à 80% de progression : dans ces cas-là, nos équipes font tout ce qu'elles peuvent pour trouver une solution, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai en tête un jeu bien particulier où un événement qui survient à la toute fin ne s déclenchait pas à cause du framerate trop rapide.

Iron Sky's the limit

Les outils développés en interne ne permettraient donc plus de gérer facilement l'amélioration de la fréquence d'images, et l'on comprend (évidemment) entre les lignes que Microsoft n'entend pas gérer au cas par cas les problèmes d'incompatibilité. Pour que de nouveaux jeux issus des ludothèques des Xbox 360 et Xbox One profitent à nouveau du FPD Boost, les développeurs n'auront d'autre choix que de trouver une nouvelle façon d'automatiser le processus, tout en évitant les bugs susmentionnés.

Pour autant, Ronald n'exclue pas l'idée, et garde tout de même la porte entrebâillée... même s'il faudra a priori faire preuve d'une certaine patience :

Notre technique actuelle nous a déjà permis de rehausser des jeux Xbox One et Xbox 360, et si nous allons continuer à chercher de nouvelles façons d'améliorer d'autres titres, nous n'avons plus rien à annoncer dans un futur proche. Pour l'heure, nous avons atteint nos limites.

Qu'espérez-vous de la part de Microsoft en termes de rétrocompatiblité ? Et quels titres aimeriez-vous voir profiter du FPS Boost à l'avenir ? Faites-nous part de vos avis upscalés dans les commentaires ci-dessous !