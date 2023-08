On pouvait s'y attendre, mais Microsoft a pris une décision importante qui pourrait changer beaucoup de choses pour certains joueurs Xbox. On vous dit tout.

En ce moment, Xbox apporte des évolutions d'envergure à toutes les composantes de son écosystème. L'arrivée prochaine du Game Pass Core en lieu et place du service Gold est certainement la plus importante de toutes. D'autres changements sont plus mineurs, mais n'en demeurent pas moins importants pour certains joueurs. Par exemple, depuis peu, l'entreprise américaine propose aux membres de son programme Xbox Insiders de tester une nouvelle fonctionnalité de l'application Discord. Encore une fois, Microsoft communique sur une décision majeure qui pourrait déstabiliser une partie de sa communauté.

Microsoft fait un choix fort, les joueurs Xbox vont devoir s'y plier

Microsoft vient d'annoncer que l'application Xbox Console Companion fermerait définitivement le 28 août prochain. Une décision assez logique étant donné que cette dernière cohabitait avec l'application Xbox sortie en 2019 que la firme de Redmond recommandait déjà d'utiliser en priorité. Si vous étiez un fervent partisan de la Xbox Companion depuis longtemps (sachant qu'elle est disponible depuis 2014), pas de panique : vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin sur l'application plus actuelle disponible sur PC.

Microsoft assure qu'elle vous permettra « de rester connecté à tout ce qui concerne la Xbox et les jeux sur votre appareil Windows ». Sachez qu'en plus de l'Xbox App, il existe également une application dédiée au Game Pass qui permet d'explorer la bibliothèque, mais aussi d'installer des jeux sur votre console ou votre PC quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Bien sûr, ces deux applis qui sont régulièrement mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur iOS et Android.

Microsoft va sans doute faire quelques déçus parmi les utilisateurs qui faisaient encore de la résistance. L'entreprise essaie tout de même de montrer à ses joueurs qu'elle fait tout pour les placer dans les meilleures conditions de jeu, comme avec la récente MAJ apportée aux Xbox Series X|S et One. Cette mise à jour fait évoluer l'interface des consoles et rend les bibliothèques de jeux et du Game Pass plus accessibles.